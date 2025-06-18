Домашние тефтели с рисом в томатной подливе — сытное блюдо на обед или ужин

Тефтели с рисом и подливкой. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

Сочные тефтели с рисом в насыщенной томатной подливе — это классика домашней кухни, которая всегда уместна. Блюдо готовится без лишних хлопот, имеет сбалансированный вкус и прекрасно сочетается с пюре, крупами или овощами. Идеальный вариант как для семейного обеда, так и для ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачна сторінка.

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Вам понадобится:

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фарш — 500 г;

рис — 100 г;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

специи — по вкусу.

Для соуса:

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

томатный сок — 350 мл.;

лавровый лист — 1 шт.;

мука — 0,5 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л;

специи — по вкусу.

Способ приготовления

Отварить рис до полуготовности. Мелко натереть или нарезать лук. В миске смешать фарш, рис, яйцо, соль, специи и лук. Сформировать тефтели желаемого размера.

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Фарш и лук. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

Морковь натереть на терке, лук нарезать кубиками. Обжарить их на растительном масле до мягкости.

Приготовление тефтелей. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka



Добавить муку, перемешать, влить томатный сок, добавить лавровый лист, сахар, соль и специи. Протомить соус 5-7 минут на среднем огне.

Томатный соус. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

Уложить тефтели в форму или кастрюлю с толстым дном, залить горячим соусом. Тушить под крышкой на слабом огне 30-35 минут, пока тефтели не станут мягкими.

Готовое блюдо. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

Готовое блюдо подавать с любимым гарниром или как самостоятельное — с хлебом или овощами.

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