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Главная Рецепты Тефтели с рисом и подливкой — что приготовить на обед или ужин

Тефтели с рисом и подливкой — что приготовить на обед или ужин

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 21:03
Домашние тефтели с рисом в томатной подливе — сытное блюдо на обед или ужин
Тефтели с рисом и подливкой. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем вам подборку удачных рецептовкотлет

Сочные тефтели с рисом в насыщенной томатной подливе — это классика домашней кухни, которая всегда уместна. Блюдо готовится без лишних хлопот, имеет сбалансированный вкус и прекрасно сочетается с пюре, крупами или овощами. Идеальный вариант как для семейного обеда, так и для ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачна сторінка.

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Вам понадобится:

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  • фарш — 500 г;
  • рис — 100 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • специи — по вкусу.

Для соуса:

  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • томатный сок — 350 мл.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • мука — 0,5 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л;
  • специи — по вкусу.

Способ приготовления

Отварить рис до полуготовности. Мелко натереть или нарезать лук. В миске смешать фарш, рис, яйцо, соль, специи и лук. Сформировать тефтели желаемого размера.

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Фарш и лук. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

Морковь натереть на терке, лук нарезать кубиками. Обжарить их на растительном масле до мягкости.

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Приготовление тефтелей. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka


Добавить муку, перемешать, влить томатный сок, добавить лавровый лист, сахар, соль и специи. Протомить соус 5-7 минут на среднем огне.

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Томатный соус. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

Уложить тефтели в форму или кастрюлю с толстым дном, залить горячим соусом. Тушить под крышкой на слабом огне 30-35 минут, пока тефтели не станут мягкими.

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Готовое блюдо. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

Готовое блюдо подавать с любимым гарниром или как самостоятельное — с хлебом или овощами.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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