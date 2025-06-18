Домашние тефтели с рисом в томатной подливе — сытное блюдо на обед или ужин

Тефтели с рисом и подливкой — что приготовить на обед или ужин
Сочные тефтели с рисом в насыщенной томатной подливе — это классика домашней кухни, которая всегда уместна. Блюдо готовится без лишних хлопот, имеет сбалансированный вкус и прекрасно сочетается с пюре, крупами или овощами. Идеальный вариант как для семейного обеда, так и для ужина.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачна сторінка.
Вам понадобится:
- фарш — 500 г;
- рис — 100 г;
- лук — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- специи — по вкусу.
Для соуса:
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- томатный сок — 350 мл.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- мука — 0,5 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л;
- специи — по вкусу.
Способ приготовления
Отварить рис до полуготовности. Мелко натереть или нарезать лук. В миске смешать фарш, рис, яйцо, соль, специи и лук. Сформировать тефтели желаемого размера.
Морковь натереть на терке, лук нарезать кубиками. Обжарить их на растительном масле до мягкости.
Добавить муку, перемешать, влить томатный сок, добавить лавровый лист, сахар, соль и специи. Протомить соус 5-7 минут на среднем огне.
Уложить тефтели в форму или кастрюлю с толстым дном, залить горячим соусом. Тушить под крышкой на слабом огне 30-35 минут, пока тефтели не станут мягкими.
Готовое блюдо подавать с любимым гарниром или как самостоятельное — с хлебом или овощами.
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