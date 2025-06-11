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Головна Рецепти Котлети з курячим фаршем та кабачком — низькокалорійний рецепт

Котлети з курячим фаршем та кабачком — низькокалорійний рецепт

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 21:03
Дієтичні котлети з курки та кабачка — легкий і смачний рецепт для літа
Котлети з курячим фаршем та кабачком. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо вам добірку вдалих рецептів котлет

Ці ніжні котлети з курячого фаршу та кабачка стануть ідеальним вибором для тих, хто стежить за харчуванням. Вони соковиті, ситні та водночас дієтичні. Їх можна приготувати як на сковороді, так і в духовці — в обох випадках страва виходить апетитною й легкою для травлення.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кабачок або цукіні – 1 шт. (приблизно 300 г);
  • курячий фарш – 350 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • борошно (з твердих сортів або на вибір) – 70 г;
  • сіль – на смак;
  • спеції для курки – на смак;
  • олія – для смаження.

Спосіб приготування

Викласти фарш у глибоку миску. Натерти кабачок на великій тертці, додати до фаршу й добре перемішати.

котлети з курячим фаршем та натертим кабачком
Курячий фарш та натертий кабачок. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сіль, спеції та яйце. Ще раз ретельно перемішати. Ввести борошно й сформувати котлети.

смачні котлети з курячим фаршем та натертим кабачком
Котлети на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити на розігрітій сковороді з додаванням невеликої кількості олії під кришкою, на повільному вогні, по 7–10 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.

корисні котлети з курячим фаршем та натертим кабачком
Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Альтернативно — запекти в духовці за температури 180 °С протягом 30 хвилин.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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