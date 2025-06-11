Дієтичні котлети з курки та кабачка — легкий і смачний рецепт для літа

Котлети з курячим фаршем та кабачком — низькокалорійний рецепт
Ці ніжні котлети з курячого фаршу та кабачка стануть ідеальним вибором для тих, хто стежить за харчуванням. Вони соковиті, ситні та водночас дієтичні. Їх можна приготувати як на сковороді, так і в духовці — в обох випадках страва виходить апетитною й легкою для травлення.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кабачок або цукіні – 1 шт. (приблизно 300 г);
- курячий фарш – 350 г;
- яйце – 1 шт.;
- борошно (з твердих сортів або на вибір) – 70 г;
- сіль – на смак;
- спеції для курки – на смак;
- олія – для смаження.
Спосіб приготування
Викласти фарш у глибоку миску. Натерти кабачок на великій тертці, додати до фаршу й добре перемішати.
Додати сіль, спеції та яйце. Ще раз ретельно перемішати. Ввести борошно й сформувати котлети.
Обсмажити на розігрітій сковороді з додаванням невеликої кількості олії під кришкою, на повільному вогні, по 7–10 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.
Альтернативно — запекти в духовці за температури 180 °С протягом 30 хвилин.
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