Дієтичні котлети з курки та кабачка — легкий і смачний рецепт для літа

Котлети з курячим фаршем та кабачком. Фото: smachnenke.com.ua

Ці ніжні котлети з курячого фаршу та кабачка стануть ідеальним вибором для тих, хто стежить за харчуванням. Вони соковиті, ситні та водночас дієтичні. Їх можна приготувати як на сковороді, так і в духовці — в обох випадках страва виходить апетитною й легкою для травлення.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кабачок або цукіні – 1 шт. (приблизно 300 г);

курячий фарш – 350 г;

яйце – 1 шт.;

борошно (з твердих сортів або на вибір) – 70 г;

сіль – на смак;

спеції для курки – на смак;

олія – для смаження.

Спосіб приготування

Викласти фарш у глибоку миску. Натерти кабачок на великій тертці, додати до фаршу й добре перемішати.

Курячий фарш та натертий кабачок. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сіль, спеції та яйце. Ще раз ретельно перемішати. Ввести борошно й сформувати котлети.

Котлети на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити на розігрітій сковороді з додаванням невеликої кількості олії під кришкою, на повільному вогні, по 7–10 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.

Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Альтернативно — запекти в духовці за температури 180 °С протягом 30 хвилин.

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