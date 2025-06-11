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Главная Рецепты Котлеты с куриным фаршем и кабачком — низкокалорийный рецепт

Котлеты с куриным фаршем и кабачком — низкокалорийный рецепт

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 21:03
Диетические котлеты из курицы и кабачка — легкий и вкусный рецепт для лета
Котлеты с куриным фаршем и кабачком. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем вам подборку удачных рецептов котлет

Эти нежные котлеты из куриного фарша и кабачка станут идеальным выбором для тех, кто следит за питанием. Они сочные, сытные и при этом диетические. Их можно приготовить как на сковороде, так и в духовке — в обоих случаях блюдо получается аппетитным и легким для пищеварения.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кабачок или цукини — 1 шт. (примерно 300 г);
  • куриный фарш — 350 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука (из твердых сортов или на выбор) — 70 г;
  • соль — по вкусу;
  • специи для курицы — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Выложить фарш в глубокую миску. Натереть кабачок на крупной терке, добавить к фаршу и хорошо перемешать.

котлети з курячим фаршем та натертим кабачком
Куриный фарш и натертый кабачок. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить соль, специи и яйцо. Еще раз тщательно перемешать. Ввести муку и сформировать котлеты.

смачні котлети з курячим фаршем та натертим кабачком
Котлеты на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить на разогретой сковороде с добавлением небольшого количества масла под крышкой, на медленном огне, по 7-10 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

корисні котлети з курячим фаршем та натертим кабачком
Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Альтернативно — запечь в духовке при температуре 180 °С в течение 30 минут.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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