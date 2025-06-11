Диетические котлеты из курицы и кабачка — легкий и вкусный рецепт для лета

Котлеты с куриным фаршем и кабачком — низкокалорийный рецепт
Эти нежные котлеты из куриного фарша и кабачка станут идеальным выбором для тех, кто следит за питанием. Они сочные, сытные и при этом диетические. Их можно приготовить как на сковороде, так и в духовке — в обоих случаях блюдо получается аппетитным и легким для пищеварения.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачок или цукини — 1 шт. (примерно 300 г);
- куриный фарш — 350 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука (из твердых сортов или на выбор) — 70 г;
- соль — по вкусу;
- специи для курицы — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Выложить фарш в глубокую миску. Натереть кабачок на крупной терке, добавить к фаршу и хорошо перемешать.
Добавить соль, специи и яйцо. Еще раз тщательно перемешать. Ввести муку и сформировать котлеты.
Обжарить на разогретой сковороде с добавлением небольшого количества масла под крышкой, на медленном огне, по 7-10 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
Альтернативно — запечь в духовке при температуре 180 °С в течение 30 минут.
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