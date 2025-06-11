Диетические котлеты из курицы и кабачка — легкий и вкусный рецепт для лета

Котлеты с куриным фаршем и кабачком. Фото: smachnenke.com.ua

Эти нежные котлеты из куриного фарша и кабачка станут идеальным выбором для тех, кто следит за питанием. Они сочные, сытные и при этом диетические. Их можно приготовить как на сковороде, так и в духовке — в обоих случаях блюдо получается аппетитным и легким для пищеварения.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кабачок или цукини — 1 шт. (примерно 300 г);

куриный фарш — 350 г;

яйцо — 1 шт.;

мука (из твердых сортов или на выбор) — 70 г;

соль — по вкусу;

специи для курицы — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Выложить фарш в глубокую миску. Натереть кабачок на крупной терке, добавить к фаршу и хорошо перемешать.

Куриный фарш и натертый кабачок. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить соль, специи и яйцо. Еще раз тщательно перемешать. Ввести муку и сформировать котлеты.

Котлеты на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить на разогретой сковороде с добавлением небольшого количества масла под крышкой, на медленном огне, по 7-10 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Альтернативно — запечь в духовке при температуре 180 °С в течение 30 минут.

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