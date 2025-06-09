Соковиті курячі рулетики з овочами та сиром за 30 хвилин — смачніші за котлети чи відбивні

Курячі рулетики замість відбивних або котлет — рецепт за 30 хв
Ці рулетики з ніжного курячого філе з овочами та сиром готуються лише за пів години, але смакують настільки вишукано, що ви забудете про звичні котлети та відбивні. Ідеально для обіду або вечері без зайвих зусиль.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 500 г;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- плавлений сирок — 1–2 шт.;
- сіль, перець — до свого смаку;
- сметана — 2 ст. л.;
- вода — 100 мл.;
- олія — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Нарізати куряче філе пластинами та злегка відбити. Підсмажити натерту моркву та подрібнену цибулю до м’якості, дати охолонути.
Натерти плавлений сирок та додати до овочів, приправити сіллю й перцем, перемішати.
Викласти начинку на м’ясо та сформувати рулетики. Закріпити ниткою або зубочистками.
Підсмажити рулетики з усіх боків по 2 хвилини до рум’яності.
Перекласти у форму для запікання, влити соус (сметана з водою) або суміш води з олією.
Накрити фольгою та запікати у розігрітій духовці 20 хвилин.
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