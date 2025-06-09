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Головна Рецепти Курячі рулетики замість відбивних або котлет — рецепт за 30 хв

Курячі рулетики замість відбивних або котлет — рецепт за 30 хв

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 21:02
Соковиті курячі рулетики з овочами та сиром за 30 хвилин — смачніші за котлети чи відбивні
Курячі рулетики. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ці рулетики з ніжного курячого філе з овочами та сиром готуються лише за пів години, але смакують настільки вишукано, що ви забудете про звичні котлети та відбивні. Ідеально для обіду або вечері без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 500 г;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • плавлений сирок — 1–2 шт.;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • вода — 100 мл.;
  • олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати куряче філе пластинами та злегка відбити. Підсмажити натерту моркву та подрібнену цибулю до м’якості, дати охолонути.

курячі рулетики замість відбивних або котлет, рецепт за 30 хвилин
Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Натерти плавлений сирок та додати до овочів, приправити сіллю й перцем, перемішати.

соковиті курячі рулетики замість відбивних або котлет, рецепт за 30 хвилин
Куряче філе. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Викласти начинку на м’ясо та сформувати рулетики. Закріпити ниткою або зубочистками.

курячі рулетики замість відбивних або котлет
Курячу філе та начинка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Підсмажити рулетики з усіх боків по 2 хвилини до рум’яності.

курячі рулетики замість відбивних або котлет за 30 хвилин
Смажені рулетики. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Перекласти у форму для запікання, влити соус (сметана з водою) або суміш води з олією.

смачні курячі рулетики замість відбивних або котлет за 30 хвилин
Запікання рулетиків. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Накрити фольгою та запікати у розігрітій духовці 20 хвилин.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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