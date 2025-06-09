Соковиті курячі рулетики з овочами та сиром за 30 хвилин — смачніші за котлети чи відбивні

Курячі рулетики. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ці рулетики з ніжного курячого філе з овочами та сиром готуються лише за пів години, але смакують настільки вишукано, що ви забудете про звичні котлети та відбивні. Ідеально для обіду або вечері без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 500 г;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

плавлений сирок — 1–2 шт.;

сіль, перець — до свого смаку;

сметана — 2 ст. л.;

вода — 100 мл.;

олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати куряче філе пластинами та злегка відбити. Підсмажити натерту моркву та подрібнену цибулю до м’якості, дати охолонути.

Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Натерти плавлений сирок та додати до овочів, приправити сіллю й перцем, перемішати.

Куряче філе. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Викласти начинку на м’ясо та сформувати рулетики. Закріпити ниткою або зубочистками.

Курячу філе та начинка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Підсмажити рулетики з усіх боків по 2 хвилини до рум’яності.

Смажені рулетики. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Перекласти у форму для запікання, влити соус (сметана з водою) або суміш води з олією.

Запікання рулетиків. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Накрити фольгою та запікати у розігрітій духовці 20 хвилин.

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