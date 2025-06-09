Сочные куриные рулетики с овощами и сыром за 30 минут — вкуснее котлет или отбивных

Куриные рулетики из курицы. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Эти рулетики из нежного куриного филе с овощами и сыром готовятся всего за полчаса, но на вкус настолько изысканно, что вы забудете о привычных котлетах и отбивных. Идеально для обеда или ужина без лишних усилий.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

куриное филе — 500 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

плавленый сырок — 1-2 шт.;

соль, перец — по своему вкусу;

сметана — 2 ст. л.;

вода — 100 мл.;

растительное масло — 1 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать куриное филе пластинами и слегка отбить. Поджарьте натертую морковь и измельченный лук до мягкости, дайте остыть.

Морковь и лук. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Натереть плавленый сырок и добавить к овощам, приправить солью и перцем, перемешать.

Куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выложить начинку на мясо и сформировать рулетики. Закрепить ниткой или зубочистками.

Куриное филе и начинка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Поджарить рулетики со всех сторон по 2 минуты до румяности.

Жареные рулетики. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Переложить в форму для запекания, влить соус (сметана с водой) или смесь воды с маслом.

Запекание рулетиков. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Накрыть фольгой и запекать в разогретой духовке 20 минут.

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