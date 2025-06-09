Сочные куриные рулетики с овощами и сыром за 30 минут — вкуснее котлет или отбивных

Куриные рулетики вместо отбивных или котлет — рецепт за 30 мин.
Эти рулетики из нежного куриного филе с овощами и сыром готовятся всего за полчаса, но на вкус настолько изысканно, что вы забудете о привычных котлетах и отбивных. Идеально для обеда или ужина без лишних усилий.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- куриное филе — 500 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- плавленый сырок — 1-2 шт.;
- соль, перец — по своему вкусу;
- сметана — 2 ст. л.;
- вода — 100 мл.;
- растительное масло — 1 ст. л.
Способ приготовления
Нарезать куриное филе пластинами и слегка отбить. Поджарьте натертую морковь и измельченный лук до мягкости, дайте остыть.
Натереть плавленый сырок и добавить к овощам, приправить солью и перцем, перемешать.
Выложить начинку на мясо и сформировать рулетики. Закрепить ниткой или зубочистками.
Поджарить рулетики со всех сторон по 2 минуты до румяности.
Переложить в форму для запекания, влить соус (сметана с водой) или смесь воды с маслом.
Накрыть фольгой и запекать в разогретой духовке 20 минут.
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