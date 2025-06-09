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Главная Рецепты Куриные рулетики вместо отбивных или котлет — рецепт за 30 мин.

Куриные рулетики вместо отбивных или котлет — рецепт за 30 мин.

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Дата публикации 9 июня 2025 21:02
Сочные куриные рулетики с овощами и сыром за 30 минут — вкуснее котлет или отбивных
Куриные рулетики из курицы. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Эти рулетики из нежного куриного филе с овощами и сыром готовятся всего за полчаса, но на вкус настолько изысканно, что вы забудете о привычных котлетах и отбивных. Идеально для обеда или ужина без лишних усилий.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 500 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • плавленый сырок — 1-2 шт.;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • вода — 100 мл.;
  • растительное масло — 1 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать куриное филе пластинами и слегка отбить. Поджарьте натертую морковь и измельченный лук до мягкости, дайте остыть.

курячі рулетики замість відбивних або котлет, рецепт за 30 хвилин
Морковь и лук. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Натереть плавленый сырок и добавить к овощам, приправить солью и перцем, перемешать.

соковиті курячі рулетики замість відбивних або котлет, рецепт за 30 хвилин
Куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выложить начинку на мясо и сформировать рулетики. Закрепить ниткой или зубочистками.

курячі рулетики замість відбивних або котлет
Куриное филе и начинка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Поджарить рулетики со всех сторон по 2 минуты до румяности.

курячі рулетики замість відбивних або котлет за 30 хвилин
Жареные рулетики. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Переложить в форму для запекания, влить соус (сметана с водой) или смесь воды с маслом.

смачні курячі рулетики замість відбивних або котлет за 30 хвилин
Запекание рулетиков. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Накрыть фольгой и запекать в разогретой духовке 20 минут.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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