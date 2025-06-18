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Головна Рецепти Тефтелі з рисом і підливою — що приготувати на обід або вечерю

Тефтелі з рисом і підливою — що приготувати на обід або вечерю

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 21:03
Домашні тефтелі з рисом у томатній підливі — ситна страва на обід або вечерю
Тефтелі з рисом і підливою. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо вам добірку вдалих рецептів котлет

Соковиті тефтелі з рисом у насиченій томатній підливі — це класика домашньої кухні, яка завжди доречна. Страва готується без зайвого клопоту, має збалансований смак і чудово поєднується з пюре, крупами або овочами. Ідеальний варіант як для родинного обіду, так і для вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка

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  • фарш — 500 г;
  • рис — 100 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • спеції — на смак.

Для соусу:

  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • томатний сік — 350 мл;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • борошно — 0,5 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • спеції — на смак.

Спосіб приготування

Відварити рис до напівготовності. Дрібно натерти або нарізати цибулю. У мисці змішати фарш, рис, яйце, сіль, спеції та цибулю. Сформувати тефтелі бажаного розміру.

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тефтелі з рисом і підливою, що приготувати на обід або вечерю
Фарш та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

Моркву натерти на тертці, цибулю нарізати кубиками. Обсмажити їх на олії до м’якості.

що приготувати на обід або вечерю
Приготування тефтель. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka


Додати борошно, перемішати, влити томатний сік, додати лавровий лист, цукор, сіль і спеції. Протомити соус 5–7 хвилин на середньому вогні.

рецепт тефтель з рисом
Томатний соус. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

Скласти тефтелі у форму або каструлю з товстим дном, залити гарячим соусом. Тушкувати під кришкою на слабкому вогні 30–35 хвилин, доки тефтелі не стануть м’якими.

смачна страва з фарша та риса
Готова страва. Фото: Скриншот YouTube @smachna_storinka

Готову страву подавати з улюбленим гарніром або як самостійну — з хлібом або овочами.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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