Домашні тефтелі з рисом у томатній підливі — ситна страва на обід або вечерю

Тефтелі з рисом і підливою — що приготувати на обід або вечерю
Соковиті тефтелі з рисом у насиченій томатній підливі — це класика домашньої кухні, яка завжди доречна. Страва готується без зайвого клопоту, має збалансований смак і чудово поєднується з пюре, крупами або овочами. Ідеальний варіант як для родинного обіду, так і для вечері.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка.
Вам знадобиться:
- фарш — 500 г;
- рис — 100 г;
- цибуля — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- спеції — на смак.
Для соусу:
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- томатний сік — 350 мл;
- лавровий лист — 1 шт.;
- борошно — 0,5 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- спеції — на смак.
Спосіб приготування
Відварити рис до напівготовності. Дрібно натерти або нарізати цибулю. У мисці змішати фарш, рис, яйце, сіль, спеції та цибулю. Сформувати тефтелі бажаного розміру.
Моркву натерти на тертці, цибулю нарізати кубиками. Обсмажити їх на олії до м’якості.
Додати борошно, перемішати, влити томатний сік, додати лавровий лист, цукор, сіль і спеції. Протомити соус 5–7 хвилин на середньому вогні.
Скласти тефтелі у форму або каструлю з товстим дном, залити гарячим соусом. Тушкувати під кришкою на слабкому вогні 30–35 хвилин, доки тефтелі не стануть м’якими.
Готову страву подавати з улюбленим гарніром або як самостійну — з хлібом або овочами.
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