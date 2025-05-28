Тефтели в сливочном соусе за 30 минут — идеальный ужин для семьи

Тефтели в сливочном соусе — ужин за 30 мин на всю семью
Этот рецепт тефтелей в нежном сливочном соусе — настоящее спасение для тех, кто хочет вкусный, сытный и домашний ужин без лишних усилий. Мясные шарики с рисом и овощами готовятся всего за полчаса, но на вкус такие, будто вы провели у плиты целый вечер.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- фарш мясной — 500 г;
- рис — 150 г;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- сливки (жирные) — 200 мл.;
- вода — 100 мл.
Способ приготовления
Рис сварить до полуготовности. Морковь натереть на терке, лук мелко нарезать или измельчить в блендере.
Смешать фарш с рисом, овощами, добавить соль и перец по вкусу. Сформировать из массы небольшие тефтели.
В сковороде разогреть немного масла и обжарить тефтели со всех сторон до легкой корочки. Затем влить воду, тушить под крышкой 10 минут на среднем огне.
Добавить сливки, снова накрыть крышкой и тушить еще 10-15 минут до готовности. Соус должен немного загустеть.
Блюдо прекрасно подходит даже на следующий день после разогрева. Подавать тефтели с любимым гарниром — картофельным пюре, пастой или гречкой.
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