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Тефтелі в вершковому соусі — вечеря за 30 хв на всю родину

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Дата публікації: 28 травня 2025 21:03
Тефтелі у вершковому соусі за 30 хвилин — ідеальна вечеря для родини
Тефтелі в вершковому соусі. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Цей рецепт тефтель у ніжному вершковому соусі — справжній порятунок для тих, хто хоче смачну, ситну та домашню вечерю без зайвих зусиль. М’ясні кульки з рисом і овочами готуються всього за пів години, але смакують такі, ніби ви провели біля плити цілий вечір.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • фарш м’ясний — 500 г;
  • рис — 150 г;
  • сіль, чорний мелений перець — на смак;
  • вершки (жирні) — 200 мл.;
  • вода — 100 мл.

Спосіб приготування

Рис зварити до напівготовності. Моркву натерти на тертці, цибулю дрібно нарізати або подрібнити в блендері.

тефтелі в вершковому соусі, вечеря за 30 хвилин
Цибуля та морква. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Змішати фарш із рисом, овочами, додати сіль і перець на смак. Сформувати з маси невеликі тефтелі.

тефтелі в вершковому соусі, рецепт вечеря за 30 хвилин
Приготування фаршу. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

У сковороді розігріти трохи олії й обсмажити тефтелі з усіх боків до легкої скоринки. Потім влити воду, тушкувати під кришкою 10 хвилин на середньому вогні.

тефтелі в вершковому соусі за 30 хвилин
Приготування страви. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Додати вершки, знову накрити кришкою й тушкувати ще 10–15 хвилин до готовності. Соус має трохи загуснути.

дуже смачні тефтелі в вершковому соусі за 30 хвилин
Готові тефтелі. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Страва чудово смакує навіть наступного дня після розігріву. Подавати тефтелі з улюбленим гарніром — картопляним пюре, пастою чи гречкою.

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Вечеря рецепт котлети м'ясний фарш тефтелі
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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