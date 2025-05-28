Тефтелі у вершковому соусі за 30 хвилин — ідеальна вечеря для родини

Тефтелі в вершковому соусі. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Цей рецепт тефтель у ніжному вершковому соусі — справжній порятунок для тих, хто хоче смачну, ситну та домашню вечерю без зайвих зусиль. М’ясні кульки з рисом і овочами готуються всього за пів години, але смакують такі, ніби ви провели біля плити цілий вечір.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

фарш м’ясний — 500 г;

рис — 150 г;

сіль, чорний мелений перець — на смак;

вершки (жирні) — 200 мл.;

вода — 100 мл.

Спосіб приготування

Рис зварити до напівготовності. Моркву натерти на тертці, цибулю дрібно нарізати або подрібнити в блендері.

Цибуля та морква. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Змішати фарш із рисом, овочами, додати сіль і перець на смак. Сформувати з маси невеликі тефтелі.

Приготування фаршу. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

У сковороді розігріти трохи олії й обсмажити тефтелі з усіх боків до легкої скоринки. Потім влити воду, тушкувати під кришкою 10 хвилин на середньому вогні.

Приготування страви. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Додати вершки, знову накрити кришкою й тушкувати ще 10–15 хвилин до готовності. Соус має трохи загуснути.

Готові тефтелі. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Страва чудово смакує навіть наступного дня після розігріву. Подавати тефтелі з улюбленим гарніром — картопляним пюре, пастою чи гречкою.

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