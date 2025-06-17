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Главная Рецепты Блюдо, как пельмени, только лучше в 100 раз — ленивый рецепт

Блюдо, как пельмени, только лучше в 100 раз — ленивый рецепт

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Дата публикации 17 июня 2025 15:00
Домашнее блюдо с фаршем, которое лучше пельменей - сочная начинка и мягкое тесто
Домашние пельмени. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления

Это блюдо очень напоминает пельмени, но на вкус значительно богаче — ароматная зелень, пряное тесто и сочный фарш делают его настоящим гастрономическим открытием. Идеально подходит для семейного обеда.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • мука — 500 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • вода — 300 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • масло растительное — 1 ст. л.

Для начинки:

  • фарш говяжий — 650 г;
  • лук репчатый — 2-3 шт.;
  • соль — 1 ч. л. (или по вкусу);
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • кориандр — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • паприка — 1 ст. л.;
  • хмели-сунели — по вкусу;
  • кинза — пол пучка;
  • укроп — пол пучка.

Способ приготовления

Замесить тесто из муки, соли, яйца, масла и холодной воды. Вымешивать 10-15 минут до гладкой консистенции. Завернуть в пленку и оставить на 40 минут.

рецепт тіста на пельмені
Фарш и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки смешать говяжий фарш с измельченным луком, томатной пастой, сметаной, солью, специями и свежей зеленью. Тщательно перемешать до однородности.

простий рецепт тіста на пельмені
Тесто и фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто раскатать тонким слоем, вырезать кружочки диаметром около 7 см. Выложить по ложке начинки, сформировать изделия, хорошо защипывая края. В подсоленной кипящей воде варить 7-10 минут до готовности.

смачний рецепт тіста на пельмені
Готовые вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Подавать горячими, полив растопленным сливочным маслом. Блюдо получается нежным, сочным и невероятно ароматным.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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