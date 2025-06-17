Домашнее блюдо с фаршем, которое лучше пельменей - сочная начинка и мягкое тесто

Блюдо, как пельмени, только лучше в 100 раз — ленивый рецепт
Это блюдо очень напоминает пельмени, но на вкус значительно богаче — ароматная зелень, пряное тесто и сочный фарш делают его настоящим гастрономическим открытием. Идеально подходит для семейного обеда.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- мука — 500 г;
- соль — 1 ч. л.;
- вода — 300 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- масло растительное — 1 ст. л.
Для начинки:
- фарш говяжий — 650 г;
- лук репчатый — 2-3 шт.;
- соль — 1 ч. л. (или по вкусу);
- томатная паста — 1 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- кориандр — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- паприка — 1 ст. л.;
- хмели-сунели — по вкусу;
- кинза — пол пучка;
- укроп — пол пучка.
Способ приготовления
Замесить тесто из муки, соли, яйца, масла и холодной воды. Вымешивать 10-15 минут до гладкой консистенции. Завернуть в пленку и оставить на 40 минут.
Для начинки смешать говяжий фарш с измельченным луком, томатной пастой, сметаной, солью, специями и свежей зеленью. Тщательно перемешать до однородности.
Тесто раскатать тонким слоем, вырезать кружочки диаметром около 7 см. Выложить по ложке начинки, сформировать изделия, хорошо защипывая края. В подсоленной кипящей воде варить 7-10 минут до готовности.
Подавать горячими, полив растопленным сливочным маслом. Блюдо получается нежным, сочным и невероятно ароматным.
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