Домашнее блюдо с фаршем, которое лучше пельменей - сочная начинка и мягкое тесто

Домашние пельмени. Фото: smachnenke.com.ua

Это блюдо очень напоминает пельмени, но на вкус значительно богаче — ароматная зелень, пряное тесто и сочный фарш делают его настоящим гастрономическим открытием. Идеально подходит для семейного обеда.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

мука — 500 г;

соль — 1 ч. л.;

вода — 300 мл;

яйцо — 1 шт.;

масло растительное — 1 ст. л.

Для начинки:

фарш говяжий — 650 г;

лук репчатый — 2-3 шт.;

соль — 1 ч. л. (или по вкусу);

томатная паста — 1 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.;

кориандр — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

паприка — 1 ст. л.;

хмели-сунели — по вкусу;

кинза — пол пучка;

укроп — пол пучка.

Способ приготовления

Замесить тесто из муки, соли, яйца, масла и холодной воды. Вымешивать 10-15 минут до гладкой консистенции. Завернуть в пленку и оставить на 40 минут.

Фарш и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки смешать говяжий фарш с измельченным луком, томатной пастой, сметаной, солью, специями и свежей зеленью. Тщательно перемешать до однородности.

Тесто и фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто раскатать тонким слоем, вырезать кружочки диаметром около 7 см. Выложить по ложке начинки, сформировать изделия, хорошо защипывая края. В подсоленной кипящей воде варить 7-10 минут до готовности.

Готовые вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Подавать горячими, полив растопленным сливочным маслом. Блюдо получается нежным, сочным и невероятно ароматным.

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