Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Рецепти Страва, як пельмені, тільки краще в 100 разів — лінивий рецепт

Страва, як пельмені, тільки краще в 100 разів — лінивий рецепт

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 15:00
Домашня страва з фаршем, яка краща за пельмені — соковита начинка та м’яке тісто
Домашні пельмені. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування

Ця страва дуже нагадує пельмені, але на смак значно багатша — ароматна зелень, пряне тісто й соковитий фарш роблять її справжнім гастрономічним відкриттям. Ідеально підходить для сімейного обіду.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 500 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • вода — 300 мл;
  • яйце — 1 шт.;
  • олія — 1 ст. л.

Для начинки:

  • фарш яловичий — 650 г;
  • цибуля ріпчаста — 2–3 шт.;
  • сіль — 1 ч. л. (або на смак);
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • коріандр — на смак;
  • чорний перець — на смак;
  • паприка — 1 ст. л.;
  • хмелі-сунелі — на смак;
  • кінза — пів пучка;
  • кріп — пів пучка.

Спосіб приготування

Замісити тісто з борошна, солі, яйця, олії та холодної води. Вимішувати 10–15 хвилин до гладкої консистенції. Загорнути в плівку та залишити на 40 хвилин.

рецепт тіста на пельмені
Фарш та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки змішати яловичий фарш із подрібненою цибулею, томатною пастою, сметаною, сіллю, спеціями та свіжою зеленню. Ретельно перемішати до однорідності.

простий рецепт тіста на пельмені
Тісто та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто розкачати тонким шаром, вирізати кружальця діаметром близько 7 см. Викласти по ложці начинки, сформувати вироби, добре защипуючи краї. У підсоленій киплячій воді варити 7–10 хвилин до готовності.

смачний рецепт тіста на пельмені
Готові вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Подавати гарячими, поливши розтопленим вершковим маслом. Страва виходить ніжною, соковитою й неймовірно ароматною.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються. 

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються. 

рецепт вареники тісто м'ясний фарш пельмені
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації