Домашня страва з фаршем, яка краща за пельмені — соковита начинка та м’яке тісто

Страва, як пельмені, тільки краще в 100 разів — лінивий рецепт
Ця страва дуже нагадує пельмені, але на смак значно багатша — ароматна зелень, пряне тісто й соковитий фарш роблять її справжнім гастрономічним відкриттям. Ідеально підходить для сімейного обіду.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- борошно — 500 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- вода — 300 мл;
- яйце — 1 шт.;
- олія — 1 ст. л.
Для начинки:
- фарш яловичий — 650 г;
- цибуля ріпчаста — 2–3 шт.;
- сіль — 1 ч. л. (або на смак);
- томатна паста — 1 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- коріандр — на смак;
- чорний перець — на смак;
- паприка — 1 ст. л.;
- хмелі-сунелі — на смак;
- кінза — пів пучка;
- кріп — пів пучка.
Спосіб приготування
Замісити тісто з борошна, солі, яйця, олії та холодної води. Вимішувати 10–15 хвилин до гладкої консистенції. Загорнути в плівку та залишити на 40 хвилин.
Для начинки змішати яловичий фарш із подрібненою цибулею, томатною пастою, сметаною, сіллю, спеціями та свіжою зеленню. Ретельно перемішати до однорідності.
Тісто розкачати тонким шаром, вирізати кружальця діаметром близько 7 см. Викласти по ложці начинки, сформувати вироби, добре защипуючи краї. У підсоленій киплячій воді варити 7–10 хвилин до готовності.
Подавати гарячими, поливши розтопленим вершковим маслом. Страва виходить ніжною, соковитою й неймовірно ароматною.
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