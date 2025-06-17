Домашня страва з фаршем, яка краща за пельмені — соковита начинка та м’яке тісто

Домашні пельмені. Фото: smachnenke.com.ua

Ця страва дуже нагадує пельмені, але на смак значно багатша — ароматна зелень, пряне тісто й соковитий фарш роблять її справжнім гастрономічним відкриттям. Ідеально підходить для сімейного обіду.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

борошно — 500 г;

сіль — 1 ч. л.;

вода — 300 мл;

яйце — 1 шт.;

олія — 1 ст. л.

Для начинки:

фарш яловичий — 650 г;

цибуля ріпчаста — 2–3 шт.;

сіль — 1 ч. л. (або на смак);

томатна паста — 1 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.;

коріандр — на смак;

чорний перець — на смак;

паприка — 1 ст. л.;

хмелі-сунелі — на смак;

кінза — пів пучка;

кріп — пів пучка.

Спосіб приготування

Замісити тісто з борошна, солі, яйця, олії та холодної води. Вимішувати 10–15 хвилин до гладкої консистенції. Загорнути в плівку та залишити на 40 хвилин.

Фарш та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки змішати яловичий фарш із подрібненою цибулею, томатною пастою, сметаною, сіллю, спеціями та свіжою зеленню. Ретельно перемішати до однорідності.

Тісто та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто розкачати тонким шаром, вирізати кружальця діаметром близько 7 см. Викласти по ложці начинки, сформувати вироби, добре защипуючи краї. У підсоленій киплячій воді варити 7–10 хвилин до готовності.

Готові вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Подавати гарячими, поливши розтопленим вершковим маслом. Страва виходить ніжною, соковитою й неймовірно ароматною.

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