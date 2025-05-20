Античные блинчики с творогом, изюмом и бананом — рецепт из забытой газеты

Блинчики с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт блинчиков пришел к нам из старинной газеты, но вкус у них вполне современный — нежная творожная начинка с бананом, изюмом и лимонной цедрой, завернутая в тонкие блины и запеченная в сливочном масле. Идеально для воскресного завтрака или уютного чаепития.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

мука — 220 г;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

яйца — 5 шт.;

молоко — 1 л.;

растительное масло — 50 г.

Для начинки:

жирный творог — 800 г;

яйцо — 1 шт.;

сахарная пудра — 100-120 г;

ваниль — 2 г;

цедра 1 лимона;

изюм — 100 г;

бананы — 400 г;

сливочное масло — 150-180 г (растопленное, для смазывания).

Способ приготовления

Для приготовления блинов смешать муку с солью, сахаром и яйцами. Постепенно влить молоко, тщательно вымешивая до гладкой консистенции. Добавить растительное масло и перемешать.

Жареный блинчик. Фото: gospodynka.com.ua

Сковородку хорошо разогреть, смазать маслом перед первым блином и пожарить блины до румяной корочки с обеих сторон.

Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления начинки творог перетереть до однородной текстуры. Добавить яйцо, сахарную пудру, ваниль и цедру лимона. Изюм запарить, обсушить и добавить к творогу. Бананы нарезать мелкими кубиками, добавить к начинке и осторожно перемешать.

Блины и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Блины разрезать на 4 треугольника. На каждый выложить начинку и завернуть в форме рулета. Форму для запекания обильно смазать сливочным маслом, выложить блины, смазывая каждый слой маслом.

Блины с творожной начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть фольгой и запекать в духовке при 180 °C около 20 минут. Подавать теплыми.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.