Античные блинчики с творогом, изюмом и бананом — рецепт из забытой газеты

"Античные блинчики" с начинкой — рецепт из старой газеты
Этот рецепт блинчиков пришел к нам из старинной газеты, но вкус у них вполне современный — нежная творожная начинка с бананом, изюмом и лимонной цедрой, завернутая в тонкие блины и запеченная в сливочном масле. Идеально для воскресного завтрака или уютного чаепития.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука — 220 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- яйца — 5 шт.;
- молоко — 1 л.;
- растительное масло — 50 г.
Для начинки:
- жирный творог — 800 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахарная пудра — 100-120 г;
- ваниль — 2 г;
- цедра 1 лимона;
- изюм — 100 г;
- бананы — 400 г;
- сливочное масло — 150-180 г (растопленное, для смазывания).
Способ приготовления
Для приготовления блинов смешать муку с солью, сахаром и яйцами. Постепенно влить молоко, тщательно вымешивая до гладкой консистенции. Добавить растительное масло и перемешать.
Сковородку хорошо разогреть, смазать маслом перед первым блином и пожарить блины до румяной корочки с обеих сторон.
Для приготовления начинки творог перетереть до однородной текстуры. Добавить яйцо, сахарную пудру, ваниль и цедру лимона. Изюм запарить, обсушить и добавить к творогу. Бананы нарезать мелкими кубиками, добавить к начинке и осторожно перемешать.
Блины разрезать на 4 треугольника. На каждый выложить начинку и завернуть в форме рулета. Форму для запекания обильно смазать сливочным маслом, выложить блины, смазывая каждый слой маслом.
Накрыть фольгой и запекать в духовке при 180 °C около 20 минут. Подавать теплыми.
Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.
Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.
Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.
Читайте Новини.LIVE!