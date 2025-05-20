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"Античные блинчики" с начинкой — рецепт из старой газеты

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Дата публикации 20 мая 2025 15:00
Античные блинчики с творогом, изюмом и бананом — рецепт из забытой газеты
Блинчики с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт блинчиков пришел к нам из старинной газеты, но вкус у них вполне современный — нежная творожная начинка с бананом, изюмом и лимонной цедрой, завернутая в тонкие блины и запеченная в сливочном масле. Идеально для воскресного завтрака или уютного чаепития.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • мука — 220 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • яйца — 5 шт.;
  • молоко — 1 л.;
  • растительное масло — 50 г.

Для начинки:

  • жирный творог — 800 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахарная пудра — 100-120 г;
  • ваниль — 2 г;
  • цедра 1 лимона;
  • изюм — 100 г;
  • бананы — 400 г;
  • сливочное масло — 150-180 г (растопленное, для смазывания).

Способ приготовления

Для приготовления блинов смешать муку с солью, сахаром и яйцами. Постепенно влить молоко, тщательно вымешивая до гладкой консистенции. Добавить растительное масло и перемешать.

млинці з начинкою за рецептом зі старої газети
Жареный блинчик. Фото: gospodynka.com.ua

Сковородку хорошо разогреть, смазать маслом перед первым блином и пожарить блины до румяной корочки с обеих сторон.

смачні млинці з начинкою за рецептом зі старої газети
Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления начинки творог перетереть до однородной текстуры. Добавить яйцо, сахарную пудру, ваниль и цедру лимона. Изюм запарить, обсушить и добавить к творогу. Бананы нарезать мелкими кубиками, добавить к начинке и осторожно перемешать.

млинці з сирною начинкою за рецептом зі старої газети
Блины и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Блины разрезать на 4 треугольника. На каждый выложить начинку и завернуть в форме рулета. Форму для запекания обильно смазать сливочным маслом, выложить блины, смазывая каждый слой маслом.

млинці з сирною начинкою за простим рецептом
Блины с творожной начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть фольгой и запекать в духовке при 180 °C около 20 минут. Подавать теплыми.

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десерт рецепт творог мука блины
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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