Стародавні налисники із сиром, родзинками та бананом — рецепт із забутої газети

Налисники з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт налисників прийшов до нас зі старовинної газети, але смак у них цілком сучасний — ніжна сирна начинка з бананом, родзинками та лимонною цедрою, загорнута в тонкі млинці та запечена у вершковому маслі. Ідеально для недільного сніданку чи затишного чаювання.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

борошно — 220 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

яйця — 5 шт.;

молоко — 1 л;

олія — 50 г.

Для начинки:

жирний кисломолочний сир — 800 г;

яйце — 1 шт.;

цукрова пудра — 100–120 г;

ваніль — 2 г;

цедра 1 лимона;

родзинки — 100 г;

банани — 400 г;

вершкове масло — 150–180 г (розтоплене, для змащування).

Спосіб приготування

Для приготування млинців змішати борошно із сіллю, цукром і яйцями. Поступово влити молоко, ретельно вимішуючи до гладкої консистенції. Додати олію й перемішати.

Смажений млинець. Фото: gospodynka.com.ua

Сковорідку добре розігріти, змастити олією перед першим млинцем і посмажити млинці до рум’яної скоринки з обох боків.

Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування начинки сир перетерти до однорідної текстури. Додати яйце, цукрову пудру, ваніль і цедру лимона. Родзинки запарити, обсушити й додати до сиру. Банани нарізати дрібними кубиками, додати до начинки й обережно перемішати.

Млинці та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Млинці розрізати на 4 трикутники. На кожен викласти начинку й загорнути у формі рулету. Форму для запікання рясно змастити вершковим маслом, викласти налисники, змащуючи кожен шар маслом.

Млинці з сирною начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити фольгою й запікати в духовці при 180 °C близько 20 хвилин. Подавати теплими.

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