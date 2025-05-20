Стародавні налисники із сиром, родзинками та бананом — рецепт із забутої газети

"Стародавні налисники" з начинкою — рецепт зі старої газети
Цей рецепт налисників прийшов до нас зі старовинної газети, але смак у них цілком сучасний — ніжна сирна начинка з бананом, родзинками та лимонною цедрою, загорнута в тонкі млинці та запечена у вершковому маслі. Ідеально для недільного сніданку чи затишного чаювання.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- борошно — 220 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- яйця — 5 шт.;
- молоко — 1 л;
- олія — 50 г.
Для начинки:
- жирний кисломолочний сир — 800 г;
- яйце — 1 шт.;
- цукрова пудра — 100–120 г;
- ваніль — 2 г;
- цедра 1 лимона;
- родзинки — 100 г;
- банани — 400 г;
- вершкове масло — 150–180 г (розтоплене, для змащування).
Спосіб приготування
Для приготування млинців змішати борошно із сіллю, цукром і яйцями. Поступово влити молоко, ретельно вимішуючи до гладкої консистенції. Додати олію й перемішати.
Сковорідку добре розігріти, змастити олією перед першим млинцем і посмажити млинці до рум’яної скоринки з обох боків.
Для приготування начинки сир перетерти до однорідної текстури. Додати яйце, цукрову пудру, ваніль і цедру лимона. Родзинки запарити, обсушити й додати до сиру. Банани нарізати дрібними кубиками, додати до начинки й обережно перемішати.
Млинці розрізати на 4 трикутники. На кожен викласти начинку й загорнути у формі рулету. Форму для запікання рясно змастити вершковим маслом, викласти налисники, змащуючи кожен шар маслом.
Накрити фольгою й запікати в духовці при 180 °C близько 20 хвилин. Подавати теплими.
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