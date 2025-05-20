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"Стародавні налисники" з начинкою — рецепт зі старої газети

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Дата публікації: 20 травня 2025 15:00
Стародавні налисники із сиром, родзинками та бананом — рецепт із забутої газети
Налисники з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт налисників прийшов до нас зі старовинної газети, але смак у них цілком сучасний — ніжна сирна начинка з бананом, родзинками та лимонною цедрою, загорнута в тонкі млинці та запечена у вершковому маслі. Ідеально для недільного сніданку чи затишного чаювання.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • борошно — 220 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • яйця — 5 шт.;
  • молоко — 1 л;
  • олія — 50 г.

Для начинки:

  • жирний кисломолочний сир — 800 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукрова пудра — 100–120 г;
  • ваніль — 2 г;
  • цедра 1 лимона;
  • родзинки — 100 г;
  • банани — 400 г;
  • вершкове масло — 150–180 г (розтоплене, для змащування).

Спосіб приготування

Для приготування млинців змішати борошно із сіллю, цукром і яйцями. Поступово влити молоко, ретельно вимішуючи до гладкої консистенції. Додати олію й перемішати.

млинці з начинкою за рецептом зі старої газети
Смажений млинець. Фото: gospodynka.com.ua

Сковорідку добре розігріти, змастити олією перед першим млинцем і посмажити млинці до рум’яної скоринки з обох боків.

смачні млинці з начинкою за рецептом зі старої газети
Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування начинки сир перетерти до однорідної текстури. Додати яйце, цукрову пудру, ваніль і цедру лимона. Родзинки запарити, обсушити й додати до сиру. Банани нарізати дрібними кубиками, додати до начинки й обережно перемішати.

млинці з сирною начинкою за рецептом зі старої газети
Млинці та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Млинці розрізати на 4 трикутники. На кожен викласти начинку й загорнути у формі рулету. Форму для запікання рясно змастити вершковим маслом, викласти налисники, змащуючи кожен шар маслом.

млинці з сирною начинкою за простим рецептом
Млинці з сирною начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити фольгою й запікати в духовці при 180 °C близько 20 хвилин. Подавати теплими.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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