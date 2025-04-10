Рецепт сытного завтрака из картофеля — быстро, просто и очень вкусно

Завтрак на скорую руку из минимум продуктов — нужен картофель
Этот вариант завтрака готовится всего из нескольких продуктов, но получается удивительно сытным и ароматным. Хрустящая картофельная корочка, сочное яйцо внутри - идеальное начало дня, когда хочется чего-то домашнего, теплого и не слишком сложного.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- картофель — 4 шт.;
- лук — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Натереть на крупной терке сырой картофель и лук. Добавить соль и перец по вкусу, хорошо перемешать.
В разогретую сковороду налить 3-4 ст. л. масла. Выложить половину картофельной массы, сформировав круглую основу с отверстием посередине. Как только блинчик немного поджарится, вбить в середину одно яйцо.
Жарить на небольшом огне до румяной корочки, затем осторожно перевернуть и дожарить с другой стороны до готовности.
Повторить со второй частью картофельной массы и яйцом. Подавать горячим со свежими овощами или сметаной.
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