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Завтрак на скорую руку из минимум продуктов — нужен картофель

10 апреля 2025 06:32
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт сытного завтрака из картофеля — быстро, просто и очень вкусно
Завтрак с картофелем. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот вариант завтрака готовится всего из нескольких продуктов, но получается удивительно сытным и ароматным. Хрустящая картофельная корочка, сочное яйцо внутри - идеальное начало дня, когда хочется чего-то домашнего, теплого и не слишком сложного.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • картофель — 4 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Натереть на крупной терке сырой картофель и лук. Добавить соль и перец по вкусу, хорошо перемешать.

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Тертый картофель. Фото: smachnenke.com.ua

В разогретую сковороду налить 3-4 ст. л. масла. Выложить половину картофельной массы, сформировав круглую основу с отверстием посередине. Как только блинчик немного поджарится, вбить в середину одно яйцо.

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Картофель и яйцо. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить на небольшом огне до румяной корочки, затем осторожно перевернуть и дожарить с другой стороны до готовности.

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Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Повторить со второй частью картофельной массы и яйцом. Подавать горячим со свежими овощами или сметаной.

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