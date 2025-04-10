Рецепт сытного завтрака из картофеля — быстро, просто и очень вкусно

Завтрак с картофелем. Фото: smachnenke.com.ua

Этот вариант завтрака готовится всего из нескольких продуктов, но получается удивительно сытным и ароматным. Хрустящая картофельная корочка, сочное яйцо внутри - идеальное начало дня, когда хочется чего-то домашнего, теплого и не слишком сложного.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

картофель — 4 шт.;

лук — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Натереть на крупной терке сырой картофель и лук. Добавить соль и перец по вкусу, хорошо перемешать.

Тертый картофель. Фото: smachnenke.com.ua

В разогретую сковороду налить 3-4 ст. л. масла. Выложить половину картофельной массы, сформировав круглую основу с отверстием посередине. Как только блинчик немного поджарится, вбить в середину одно яйцо.

Картофель и яйцо. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить на небольшом огне до румяной корочки, затем осторожно перевернуть и дожарить с другой стороны до готовности.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Повторить со второй частью картофельной массы и яйцом. Подавать горячим со свежими овощами или сметаной.

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