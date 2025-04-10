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Сніданок нашвидкуруч з мінімуму продуктів — знадобиться картопля

10 квітня 2025 06:32
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт ситного сніданку з картоплі — швидко, просто й дуже смачно
Сніданок з картоплею. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей варіант сніданку готується всього з кількох продуктів, але виходить напрочуд ситним і ароматним. Хрустка картопляна скоринка, соковите яйце всередині — ідеальний початок дня, коли хочеться чогось домашнього, теплого й не надто складного.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • картопля — 4 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Натерти на великій тертці сиру картоплю та цибулю. Додати сіль і перець за смаком, добре перемішати.

сніданок нашвидкуруч з мінімуму продуктів знадобиться картопля
Терта картопля. Фото: smachnenke.com.ua

У розігріту сковороду налити 3–4 ст. л. олії. Викласти половину картопляної маси, сформувавши круглу основу з отвором посередині. Як тільки млинець трохи підсмажиться, вбити в середину одне яйце.

сніданок нашвидкуруч з мінімуму продуктів
Картопля та яйце. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити на невеликому вогні до рум’яної скоринки, потім обережно перевернути і досмажити з іншого боку до готовності.

смачний сніданок нашвидкуруч з мінімуму продуктів
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Повторити з другою частиною картопляної маси та яйцем. Подавати гарячим зі свіжими овочами або сметаною.

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