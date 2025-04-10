Рецепт ситного сніданку з картоплі — швидко, просто й дуже смачно

Сніданок нашвидкуруч з мінімуму продуктів — знадобиться картопля
Цей варіант сніданку готується всього з кількох продуктів, але виходить напрочуд ситним і ароматним. Хрустка картопляна скоринка, соковите яйце всередині — ідеальний початок дня, коли хочеться чогось домашнього, теплого й не надто складного.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- картопля — 4 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Натерти на великій тертці сиру картоплю та цибулю. Додати сіль і перець за смаком, добре перемішати.
У розігріту сковороду налити 3–4 ст. л. олії. Викласти половину картопляної маси, сформувавши круглу основу з отвором посередині. Як тільки млинець трохи підсмажиться, вбити в середину одне яйце.
Смажити на невеликому вогні до рум’яної скоринки, потім обережно перевернути і досмажити з іншого боку до готовності.
Повторити з другою частиною картопляної маси та яйцем. Подавати гарячим зі свіжими овочами або сметаною.
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