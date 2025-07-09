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Главная Рецепты Жареные пирожки с зеленым луком на лето — по рецепту бабушки

Жареные пирожки с зеленым луком на лето — по рецепту бабушки

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 15:00
Пышные пирожки с зеленым луком на кефире — по проверенному бабушкиному рецепту
Пирожки с зеленым луком. Фото: gospodynka.com.ua

Эти пирожки — настоящий вкус лета, знакомый с детства. Мягкое, нежное тесто на кефире, ароматная начинка из зеленого лука, чеснока и копченого сыра — все как когда-то готовила бабушка. Без дрожжей, без лишних хлопот, идеальный вариант для завтрака, пикника или простого ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • кефир теплый — 500 мл.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • мука — 750-800 г;
  • сода — 1 ч. л.

Для начинки:

  • зеленый лук — пучок;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • плавленый копченый сыр — 300 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль, смесь перцев — по своему вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

В миске смешать кефир с солью. Муку с содой добавлять постепенно, замешивая мягкое тесто. Накрыть пленкой и оставить на 20 минут отдохнуть.

рецепт пиріжків
Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки мелко нарезать зеленый лук и чеснок, натереть сыр, добавить яйца, соль и перец. Все перемешать до однородности.

рецепт пиріжків з зеленою цибулею
Тесто для пирожков. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить тесто на небольшие части, сформировать шарики, раскатать в лепешки. Выложить начинку, слепить пирожки.

простий рецепт пиріжків з зеленою цибулею
Приготовление пирожков. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить на среднем огне с обеих сторон до золотистости.

смачний рецепт пиріжків з зеленою цибулею
Пирожки с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.

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Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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