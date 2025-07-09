Пышные пирожки с зеленым луком на кефире — по проверенному бабушкиному рецепту

Жареные пирожки с зеленым луком на лето — по рецепту бабушки
Эти пирожки — настоящий вкус лета, знакомый с детства. Мягкое, нежное тесто на кефире, ароматная начинка из зеленого лука, чеснока и копченого сыра — все как когда-то готовила бабушка. Без дрожжей, без лишних хлопот, идеальный вариант для завтрака, пикника или простого ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кефир теплый — 500 мл.;
- соль — 1 ч. л.;
- мука — 750-800 г;
- сода — 1 ч. л.
Для начинки:
- зеленый лук — пучок;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- плавленый копченый сыр — 300 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль, смесь перцев — по своему вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
В миске смешать кефир с солью. Муку с содой добавлять постепенно, замешивая мягкое тесто. Накрыть пленкой и оставить на 20 минут отдохнуть.
Для начинки мелко нарезать зеленый лук и чеснок, натереть сыр, добавить яйца, соль и перец. Все перемешать до однородности.
Разделить тесто на небольшие части, сформировать шарики, раскатать в лепешки. Выложить начинку, слепить пирожки.
Обжарить на среднем огне с обеих сторон до золотистости.
Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.
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