Пышные пирожки с зеленым луком на кефире — по проверенному бабушкиному рецепту

Пирожки с зеленым луком. Фото: gospodynka.com.ua

Эти пирожки — настоящий вкус лета, знакомый с детства. Мягкое, нежное тесто на кефире, ароматная начинка из зеленого лука, чеснока и копченого сыра — все как когда-то готовила бабушка. Без дрожжей, без лишних хлопот, идеальный вариант для завтрака, пикника или простого ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кефир теплый — 500 мл.;

соль — 1 ч. л.;

мука — 750-800 г;

сода — 1 ч. л.

Для начинки:

зеленый лук — пучок;

чеснок — 2-3 зубчика;

плавленый копченый сыр — 300 г;

яйца — 2 шт.;

соль, смесь перцев — по своему вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

В миске смешать кефир с солью. Муку с содой добавлять постепенно, замешивая мягкое тесто. Накрыть пленкой и оставить на 20 минут отдохнуть.

Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки мелко нарезать зеленый лук и чеснок, натереть сыр, добавить яйца, соль и перец. Все перемешать до однородности.

Тесто для пирожков. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить тесто на небольшие части, сформировать шарики, раскатать в лепешки. Выложить начинку, слепить пирожки.

Приготовление пирожков. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить на среднем огне с обеих сторон до золотистости.

Пирожки с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.

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