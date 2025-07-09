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Головна Рецепти Смажені пиріжки з зеленою цибулею на літо — за рецептом бабусі

Смажені пиріжки з зеленою цибулею на літо — за рецептом бабусі

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 15:00
Пишні пиріжки з зеленою цибулею на кефірі — за перевіреним бабусиним рецептом
Пиріжки з зеленою цибулею. Фото: gospodynka.com.ua

Ці пиріжки — справжній смак літа, знайомий з дитинства. М’яке, ніжне тісто на кефірі, ароматна начинка з зеленої цибулі, часнику та копченого сиру — усе як колись готувала бабуся. Без дріжджів, без зайвого клопоту, ідеальний варіант для сніданку, пікніка або простої вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • кефір теплий — 500 мл.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • борошно — 750–800 г;
  • сода — 1 ч. л.

Для начинки:

  • зелена цибуля — пучок;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • плавлений копчений сир — 300 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль, суміш перців — до свого смаку;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

У мисці змішати кефір із сіллю. Борошно з содою додавати поступово, замішуючи м’яке тісто. Накрити плівкою та залишити на 20 хвилин відпочити.

рецепт пиріжків
Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки дрібно нарізати зелену цибулю та часник, натерти сир, додати яйця, сіль і перець. Все перемішати до однорідності.

рецепт пиріжків з зеленою цибулею
Тісто для пиріжків. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити тісто на невеликі частини, сформувати кульки, розкачати в коржики. Викласти начинку, зліпити пиріжки.

простий рецепт пиріжків з зеленою цибулею
Приготування пиріжків. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити на середньому вогні з обох боків до золотистості.

смачний рецепт пиріжків з зеленою цибулею
Пиріжки з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти на паперові рушники, щоб прибрати надлишки олії.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

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рецепт випічка тісто зелена цибуля пиріжки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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