Пишні пиріжки з зеленою цибулею на кефірі — за перевіреним бабусиним рецептом

Смажені пиріжки з зеленою цибулею на літо — за рецептом бабусі
Ці пиріжки — справжній смак літа, знайомий з дитинства. М’яке, ніжне тісто на кефірі, ароматна начинка з зеленої цибулі, часнику та копченого сиру — усе як колись готувала бабуся. Без дріжджів, без зайвого клопоту, ідеальний варіант для сніданку, пікніка або простої вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кефір теплий — 500 мл.;
- сіль — 1 ч. л.;
- борошно — 750–800 г;
- сода — 1 ч. л.
Для начинки:
- зелена цибуля — пучок;
- часник — 2–3 зубчики;
- плавлений копчений сир — 300 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль, суміш перців — до свого смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
У мисці змішати кефір із сіллю. Борошно з содою додавати поступово, замішуючи м’яке тісто. Накрити плівкою та залишити на 20 хвилин відпочити.
Для начинки дрібно нарізати зелену цибулю та часник, натерти сир, додати яйця, сіль і перець. Все перемішати до однорідності.
Розділити тісто на невеликі частини, сформувати кульки, розкачати в коржики. Викласти начинку, зліпити пиріжки.
Обсмажити на середньому вогні з обох боків до золотистості.
Викласти на паперові рушники, щоб прибрати надлишки олії.
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