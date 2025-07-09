Пишні пиріжки з зеленою цибулею на кефірі — за перевіреним бабусиним рецептом

Пиріжки з зеленою цибулею. Фото: gospodynka.com.ua

Ці пиріжки — справжній смак літа, знайомий з дитинства. М’яке, ніжне тісто на кефірі, ароматна начинка з зеленої цибулі, часнику та копченого сиру — усе як колись готувала бабуся. Без дріжджів, без зайвого клопоту, ідеальний варіант для сніданку, пікніка або простої вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кефір теплий — 500 мл.;

сіль — 1 ч. л.;

борошно — 750–800 г;

сода — 1 ч. л.

Для начинки:

зелена цибуля — пучок;

часник — 2–3 зубчики;

плавлений копчений сир — 300 г;

яйця — 2 шт.;

сіль, суміш перців — до свого смаку;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

У мисці змішати кефір із сіллю. Борошно з содою додавати поступово, замішуючи м’яке тісто. Накрити плівкою та залишити на 20 хвилин відпочити.

Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки дрібно нарізати зелену цибулю та часник, натерти сир, додати яйця, сіль і перець. Все перемішати до однорідності.

Тісто для пиріжків. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити тісто на невеликі частини, сформувати кульки, розкачати в коржики. Викласти начинку, зліпити пиріжки.

Приготування пиріжків. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити на середньому вогні з обох боків до золотистості.

Пиріжки з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти на паперові рушники, щоб прибрати надлишки олії.

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