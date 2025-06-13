Котлеты с кабачком и фаршем — сочные, нежные и намного вкуснее классических

Котлеты с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Эти котлеты с добавлением молодого кабачка — идеальный вариант для летнего обеда. Мягкие, нежные, с легкой овощной ноткой и замечательной корочкой. Готовятся легко, получается много, а вкус превосходит привычные мясные котлеты.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кабачок молодой — 1 шт.;

фарш мясной или смешанный — 700 г;

лук репчатый — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

чеснок сушеный — по вкусу;

приправа к фаршу — 1 ч. л.;

панировочные сухари — 2 ст. л.;

укроп свежий — небольшой пучок;

масло — для жарки.

По желанию:

молодой чеснок — мелко нарезать;

другие овощи — по своему вкусу.

Способ приготовления

Кабачок натереть на крупной терке, слегка посолить и дать немного постоять, чтобы пустил сок. Слить лишнюю жидкость или слегка отжать. К фаршу добавить кабачок, мелко нарезанный лук, яйцо, соль, перец, сушеный чеснок, приправу и панировочные сухари. Хорошо перемешать.

Фарш и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить измельченный укроп, по желанию молодой чеснок или другие овощи. Оставить фарш на 15 минут, затем смазать руки маслом и сформировать котлеты. Обжарить на разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон.

Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

По желанию добавить немного воды и тушить под крышкой несколько минут для мягкости. Котлеты получаются нежные, сочные, ароматные — отличная альтернатива привычному рецепту.

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