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Главная Рецепты Вкуснее любых котлет — понадобится 1 кабачок и фарш

Вкуснее любых котлет — понадобится 1 кабачок и фарш

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 21:03
Котлеты с кабачком и фаршем — сочные, нежные и намного вкуснее классических
Котлеты с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем вам подборку удачных рецептов котлет

Эти котлеты с добавлением молодого кабачка — идеальный вариант для летнего обеда. Мягкие, нежные, с легкой овощной ноткой и замечательной корочкой. Готовятся легко, получается много, а вкус превосходит привычные мясные котлеты.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кабачок молодой — 1 шт.;
  • фарш мясной или смешанный — 700 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • чеснок сушеный — по вкусу;
  • приправа к фаршу — 1 ч. л.;
  • панировочные сухари — 2 ст. л.;
  • укроп свежий — небольшой пучок;
  • масло — для жарки.

По желанию:

  • молодой чеснок — мелко нарезать;
  • другие овощи — по своему вкусу.

Способ приготовления

Кабачок натереть на крупной терке, слегка посолить и дать немного постоять, чтобы пустил сок. Слить лишнюю жидкость или слегка отжать. К фаршу добавить кабачок, мелко нарезанный лук, яйцо, соль, перец, сушеный чеснок, приправу и панировочные сухари. Хорошо перемешать.

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Фарш и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить измельченный укроп, по желанию молодой чеснок или другие овощи. Оставить фарш на 15 минут, затем смазать руки маслом и сформировать котлеты. Обжарить на разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон.

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Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

По желанию добавить немного воды и тушить под крышкой несколько минут для мягкости. Котлеты получаются нежные, сочные, ароматные — отличная альтернатива привычному рецепту.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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