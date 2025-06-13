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Головна Рецепти Смачніше за будь-які котлети — знадобиться 1 кабачок і фарш

Смачніше за будь-які котлети — знадобиться 1 кабачок і фарш

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 21:03
Котлети з кабачком і фаршем — соковиті, ніжні та набагато смачніші за класичні
Котлети з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Пропонуємо вам добірку вдалих рецептів котлет Спосіб приготування

Ці котлети з додаванням молодого кабачка — ідеальний варіант для літнього обіду. М’які, ніжні, з легкою овочевою ноткою та чудовою скоринкою. Готуються легко, виходить багато, а смак перевершує звичні м’ясні котлети.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кабачок молодий — 1 шт.;
  • фарш м’ясний або змішаний — 700 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — на смак;
  • перець чорний мелений — на смак;
  • часник сушений — на смак;
  • приправа до фаршу — 1 ч. л.;
  • панірувальні сухарі — 2 ст. л.;
  • кріп свіжий — невеликий пучок;
  • олія — для смаження.

За бажанням:

  • молодий часник — дрібно нарізати;
  • інші овочі — до свого смаку.

Спосіб приготування

Кабачок натерти на великій тертці, злегка посолити й дати трохи постояти, щоб пустив сік. Злити зайву рідину або злегка відтиснути. До фаршу додати кабачок, дрібно нарізану цибулю, яйце, сіль, перець, сушений часник, приправу та панірувальні сухарі. Добре перемішати.

рецепт котлет з кабачком
Фарш та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Додати подрібнений кріп, за бажанням молодий часник або інші овочі. Залишити фарш на 15 хвилин, потім змастити руки олією й сформувати котлети. Обсмажити на розігрітій сковороді до рум’яної скоринки з обох боків.

дуже смачний рецепт котлет з кабачком
Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

За бажанням додати трохи води й тушкувати під кришкою кілька хвилин для м’якості. Котлети виходять ніжні, соковиті, ароматні — чудова альтернатива звичному рецепту.

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м'ясо рецепт котлети кабачок м'ясний фарш
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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