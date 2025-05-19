Творожно-яблочные лепешки за 10 минут — лучше блинов и оладий

Вкуснее блинов, оладий и яблочного пирога — завтрак за 10 мин
Эти лепешки из творога и яблок — идеальный вариант сытного и быстрого завтрака. Они нежные, ароматные, с хрустящими орешками или миндалем, готовятся без заморочек и точно станут новым фаворитом в вашем утреннем меню.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог кисломолочный — 150 г;
- яйца — 2 шт.;
- кефир или питьевой йогурт — 150 г;
- сахар — 2-3 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- мука — 150 г;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л. или сода — 1/3 ч. л.;
- яблоки — 2 шт.;
- грецкие орехи, кунжут, миндальные лепестки — по желанию;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Размять творог вилкой, добавить яйца и кефир, перемешать до однородности. Всыпать сахар, ванильный сахар, соль, муку и разрыхлитель. Замесить тесто.
Яблоки натереть вместе с кожурой, добавить к тесту, перемешать. Разогреть сковородку диаметром 16 см, смазать растительным маслом. Выложить тесто, разровнять и посыпать измельченными орехами.
Жарить на огне ниже среднего под крышкой 2-3 минуты до румяной корочки, перевернуть и обжарить еще 2 минуты без крышки.
Следующие лепешки можно посыпать кунжутом или миндальными лепестками.
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