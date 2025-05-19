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Вкуснее блинов, оладий и яблочного пирога — завтрак за 10 мин

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Дата публикации 19 мая 2025 05:00
Творожно-яблочные лепешки за 10 минут — лучше блинов и оладий
Яблочные блины. Фото: gospodynka.com.ua

Эти лепешки из творога и яблок — идеальный вариант сытного и быстрого завтрака. Они нежные, ароматные, с хрустящими орешками или миндалем, готовятся без заморочек и точно станут новым фаворитом в вашем утреннем меню.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • творог кисломолочный — 150 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • кефир или питьевой йогурт — 150 г;
  • сахар — 2-3 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • мука — 150 г;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л. или сода — 1/3 ч. л.;
  • яблоки — 2 шт.;
  • грецкие орехи, кунжут, миндальные лепестки — по желанию;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Размять творог вилкой, добавить яйца и кефир, перемешать до однородности. Всыпать сахар, ванильный сахар, соль, муку и разрыхлитель. Замесить тесто.

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Яйца и кефир. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоки натереть вместе с кожурой, добавить к тесту, перемешать. Разогреть сковородку диаметром 16 см, смазать растительным маслом. Выложить тесто, разровнять и посыпать измельченными орехами.

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Натертые яблоки и орехи. Фото: gospodynka.com.ua

Жарить на огне ниже среднего под крышкой 2-3 минуты до румяной корочки, перевернуть и обжарить еще 2 минуты без крышки.

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Яблочная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Следующие лепешки можно посыпать кунжутом или миндальными лепестками.

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Яблочный блинчик. Фото: gospodynka.com.ua

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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