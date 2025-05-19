Творожно-яблочные лепешки за 10 минут — лучше блинов и оладий

Яблочные блины. Фото: gospodynka.com.ua

Эти лепешки из творога и яблок — идеальный вариант сытного и быстрого завтрака. Они нежные, ароматные, с хрустящими орешками или миндалем, готовятся без заморочек и точно станут новым фаворитом в вашем утреннем меню.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

творог кисломолочный — 150 г;

яйца — 2 шт.;

кефир или питьевой йогурт — 150 г;

сахар — 2-3 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л. или сода — 1/3 ч. л.;

яблоки — 2 шт.;

грецкие орехи, кунжут, миндальные лепестки — по желанию;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Размять творог вилкой, добавить яйца и кефир, перемешать до однородности. Всыпать сахар, ванильный сахар, соль, муку и разрыхлитель. Замесить тесто.

Яйца и кефир. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоки натереть вместе с кожурой, добавить к тесту, перемешать. Разогреть сковородку диаметром 16 см, смазать растительным маслом. Выложить тесто, разровнять и посыпать измельченными орехами.

Натертые яблоки и орехи. Фото: gospodynka.com.ua

Жарить на огне ниже среднего под крышкой 2-3 минуты до румяной корочки, перевернуть и обжарить еще 2 минуты без крышки.

Яблочная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Следующие лепешки можно посыпать кунжутом или миндальными лепестками.

Яблочный блинчик. Фото: gospodynka.com.ua

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