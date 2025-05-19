Сирно-яблучні коржики за 10 хвилин — кращі за млинці та оладки

Яблучні млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Ці коржики з кисломолочного сиру та яблук — ідеальний варіант ситного і швидкого сніданку. Вони ніжні, ароматні, з хрусткими горішками або мигдалем, готуються без заморочок і точно стануть новим фаворитом у вашому ранковому меню.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 150 г;

яйця — 2 шт.;

кефір або питний йогурт — 150 г;

цукор — 2–3 ст. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

сіль — щіпка;

борошно — 150 г;

розпушувач — 0,5 ч. л. або сода — 1/3 ч. л.;

яблука — 2 шт.;

волоські горіхи, кунжут, мигдальні пелюстки — за бажанням;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Розім’яти сир виделкою, додати яйця та кефір, перемішати до однорідності. Всипати цукор, ванільний цукор, сіль, борошно й розпушувач. Замісити тісто.

Яйця та кефір. Фото: gospodynka.com.ua

Яблука натерти разом зі шкіркою, додати до тіста, перемішати. Розігріти сковорідку діаметром 16 см, змастити олією. Викласти тісто, розрівняти й посипати подрібненими горіхами.

Натерті яблука та горіхи. Фото: gospodynka.com.ua

Смажити на вогні нижче середнього під кришкою 2–3 хвилини до рум’яної скоринки, перевернути й обсмажити ще 2 хвилини без кришки.

Яблучна маса. Фото: gospodynka.com.ua

Наступні коржики можна посипати кунжутом або мигдальними пелюстками.

Яблучний млинець. Фото: gospodynka.com.ua

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