Сирно-яблучні коржики за 10 хвилин — кращі за млинці та оладки

Смачніше млинців, оладок і яблучного пирога — сніданок за 10 хв
Ці коржики з кисломолочного сиру та яблук — ідеальний варіант ситного і швидкого сніданку. Вони ніжні, ароматні, з хрусткими горішками або мигдалем, готуються без заморочок і точно стануть новим фаворитом у вашому ранковому меню.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 150 г;
- яйця — 2 шт.;
- кефір або питний йогурт — 150 г;
- цукор — 2–3 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- сіль — щіпка;
- борошно — 150 г;
- розпушувач — 0,5 ч. л. або сода — 1/3 ч. л.;
- яблука — 2 шт.;
- волоські горіхи, кунжут, мигдальні пелюстки — за бажанням;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Розім’яти сир виделкою, додати яйця та кефір, перемішати до однорідності. Всипати цукор, ванільний цукор, сіль, борошно й розпушувач. Замісити тісто.
Яблука натерти разом зі шкіркою, додати до тіста, перемішати. Розігріти сковорідку діаметром 16 см, змастити олією. Викласти тісто, розрівняти й посипати подрібненими горіхами.
Смажити на вогні нижче середнього під кришкою 2–3 хвилини до рум’яної скоринки, перевернути й обсмажити ще 2 хвилини без кришки.
Наступні коржики можна посипати кунжутом або мигдальними пелюстками.
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