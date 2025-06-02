Булгур с печенью, которая тает во рту за 30 минут — идеальный рецепт на ужин

Булгур с нежной печенью. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно, сытно и без лишних хлопот: ароматный булгур, нежная куриная печень и овощи создают идеальную гармонию вкуса. Блюдо готовится просто, а результат — как в ресторане.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

булгур — 1 ст.;

сливочное масло — 10 г;

соевый соус — 50-60 мл;

вода — 150 мл (для булгура);

куриная печень — 400 г;

перец сладкий — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

масло — для жарки;

соль — по вкусу;

паприка, черный молотый перец — по вкусу;

лавровый лист — 1-2 шт.

Способ приготовления

В глубокой сковороде растопить сливочное масло и обжарить булгур 3-4 минуты, постоянно помешивая. Добавить соевый соус и готовить еще несколько минут до золотистого цвета.

Булгур на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить воду, уменьшить огонь до минимума и тушить под крышкой, пока вся жидкость не испарится. Отдельно приготовить овощную основу: нарезать лук полукольцами и обжарить до прозрачности.

Морковь и лук. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить натертую морковь, обжарить 2-3 минуты, затем ввести соломку болгарского перца. Готовить еще 2-3 минуты.

Добавление печени. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

К овощам добавить нарезанную кусочками печень. Обжаривать 5-6 минут, пока она не изменит цвет. Добавить соль, специи, томатную пасту, перемешать и прогреть еще минуту.

Приготовление блюда. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить воды столько, чтобы она покрыла все ингредиенты. Добавить лавровый лист и тушить 10-12 минут на медленном огне.

Готовое блюдо. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Подавайте булгур как основу, а сверху — нежное овощное рагу с печенью.

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