Булгур с печенью, которая тает во рту за 30 минут — идеальный рецепт на ужин

Вкусный рассыпчатый булгур с нежной печенью, которая тает во рту
Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно, сытно и без лишних хлопот: ароматный булгур, нежная куриная печень и овощи создают идеальную гармонию вкуса. Блюдо готовится просто, а результат — как в ресторане.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- булгур — 1 ст.;
- сливочное масло — 10 г;
- соевый соус — 50-60 мл;
- вода — 150 мл (для булгура);
- куриная печень — 400 г;
- перец сладкий — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- масло — для жарки;
- соль — по вкусу;
- паприка, черный молотый перец — по вкусу;
- лавровый лист — 1-2 шт.
Способ приготовления
В глубокой сковороде растопить сливочное масло и обжарить булгур 3-4 минуты, постоянно помешивая. Добавить соевый соус и готовить еще несколько минут до золотистого цвета.
Добавить воду, уменьшить огонь до минимума и тушить под крышкой, пока вся жидкость не испарится. Отдельно приготовить овощную основу: нарезать лук полукольцами и обжарить до прозрачности.
Добавить натертую морковь, обжарить 2-3 минуты, затем ввести соломку болгарского перца. Готовить еще 2-3 минуты.
К овощам добавить нарезанную кусочками печень. Обжаривать 5-6 минут, пока она не изменит цвет. Добавить соль, специи, томатную пасту, перемешать и прогреть еще минуту.
Добавить воды столько, чтобы она покрыла все ингредиенты. Добавить лавровый лист и тушить 10-12 минут на медленном огне.
Подавайте булгур как основу, а сверху — нежное овощное рагу с печенью.
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