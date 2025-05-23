М’які котлети з печінки, які тануть у роті без мʼясорубки — найсмачніший рецепт

Котлети з печінки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці котлети з печінки вийдуть навіть у новачка — без специфічного присмаку, з ніжною текстурою та хрусткою скоринкою. Готуються просто, а зникають з тарілки миттєво — саме та страва, яку хочеться повторювати знову й знову.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

Реклама

печінка (яловича, куряча або свиняча) — 400 г;

цибуля ріпчаста — 3–4 шт.;

манна крупа — 160 г;

борошно пшеничне — 50 г;

яйця — 2 шт.;

майонез або сметана — 1 ст. л.;

сода — ½ ч. л.;

лимонна кислота — на кінчику ножа (або ½ ч. л. лимонного соку);

сіль, чорний перець — на смак;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Печінку будь-якого виду (яловичу, курячу чи свинячу) разом із цибулею подрібнити в м’ясорубці або за допомогою блендера. Додати сіль, перець і столову ложку майонезу (або сметани), перемішати.

Цибуля та печінка. Фото: smachnenke.com.ua

У борошно всипати соду, додати дрібку лимонної кислоти, перемішати та висипати до печінкової маси. Вбити яйця, додати манну крупу й знову добре вимішати. Залишити масу на 20 хвилин — манка має набрякнути.

Реклама

Печінковий фарш. Фото: smachnenke.com.ua

На добре розігріту сковороду з невеликою кількістю олії викладати фарш столовою ложкою. Смажити котлети на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки.

Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Печінкові котлети виходять м’які, соковиті та дуже ніжні. Ідеально смакують з гарніром або овочами.

Пропонуємо вам добірку вдалих рецептів котлет

Корисні котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці Мастер Шеф Лізи Глінської.

Ніхто не вірить, що ці котлети з двох інгредієнтів — рецепт.

Одеські котлети — вдалий рецепт з будь-якого фаршу.