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Смачні котлети з печінки — можна їсти кілограмами

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Дата публікації: 23 травня 2025 21:03
М’які котлети з печінки, які тануть у роті без мʼясорубки — найсмачніший рецепт
Котлети з печінки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці котлети з печінки вийдуть навіть у новачка — без специфічного присмаку, з ніжною текстурою та хрусткою скоринкою. Готуються просто, а зникають з тарілки миттєво — саме та страва, яку хочеться повторювати знову й знову.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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  • печінка (яловича, куряча або свиняча) — 400 г;
  • цибуля ріпчаста — 3–4 шт.;
  • манна крупа — 160 г;
  • борошно пшеничне — 50 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • майонез або сметана — 1 ст. л.;
  • сода — ½ ч. л.;
  • лимонна кислота — на кінчику ножа (або ½ ч. л. лимонного соку);
  • сіль, чорний перець — на смак;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Печінку будь-якого виду (яловичу, курячу чи свинячу) разом із цибулею подрібнити в м’ясорубці або за допомогою блендера. Додати сіль, перець і столову ложку майонезу (або сметани), перемішати.

простий рецепт печінкових котлет
Цибуля та печінка. Фото: smachnenke.com.ua

У борошно всипати соду, додати дрібку лимонної кислоти, перемішати та висипати до печінкової маси. Вбити яйця, додати манну крупу й знову добре вимішати. Залишити масу на 20 хвилин — манка має набрякнути.

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смачний та простий рецепт печінкових котлет
Печінковий фарш. Фото: smachnenke.com.ua

На добре розігріту сковороду з невеликою кількістю олії викладати фарш столовою ложкою. Смажити котлети на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки.

смачний рецепт печінкових котлет
Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Печінкові котлети виходять м’які, соковиті та дуже ніжні. Ідеально смакують з гарніром або овочами.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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