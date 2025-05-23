М’які котлети з печінки, які тануть у роті без мʼясорубки — найсмачніший рецепт

Смачні котлети з печінки — можна їсти кілограмами
Ці котлети з печінки вийдуть навіть у новачка — без специфічного присмаку, з ніжною текстурою та хрусткою скоринкою. Готуються просто, а зникають з тарілки миттєво — саме та страва, яку хочеться повторювати знову й знову.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- печінка (яловича, куряча або свиняча) — 400 г;
- цибуля ріпчаста — 3–4 шт.;
- манна крупа — 160 г;
- борошно пшеничне — 50 г;
- яйця — 2 шт.;
- майонез або сметана — 1 ст. л.;
- сода — ½ ч. л.;
- лимонна кислота — на кінчику ножа (або ½ ч. л. лимонного соку);
- сіль, чорний перець — на смак;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Печінку будь-якого виду (яловичу, курячу чи свинячу) разом із цибулею подрібнити в м’ясорубці або за допомогою блендера. Додати сіль, перець і столову ложку майонезу (або сметани), перемішати.
У борошно всипати соду, додати дрібку лимонної кислоти, перемішати та висипати до печінкової маси. Вбити яйця, додати манну крупу й знову добре вимішати. Залишити масу на 20 хвилин — манка має набрякнути.
На добре розігріту сковороду з невеликою кількістю олії викладати фарш столовою ложкою. Смажити котлети на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки.
Печінкові котлети виходять м’які, соковиті та дуже ніжні. Ідеально смакують з гарніром або овочами.
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