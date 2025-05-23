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Вкусные котлеты из печени — можно есть килограммами

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Дата публикации 23 мая 2025 21:03
Мягкие котлеты из печени, которые тают во рту без мясорубки — самый вкусный рецепт
Котлеты из печени. Фото: smachnenke.com.ua

Эти котлеты из печени получатся даже у новичка — без специфического привкуса, с нежной текстурой и хрустящей корочкой. Готовятся просто, а исчезают с тарелки мгновенно — именно то блюдо, которое хочется повторять снова и снова.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • печень (говяжья, куриная или свиная) — 400 г;
  • лук репчатый — 3-4 шт.;
  • манная крупа — 160 г;
  • мука пшеничная — 50 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • майонез или сметана — 1 ст. л.;
  • сода — ½ ч. л.;
  • лимонная кислота — на кончике ножа (или ½ ч. л. лимонного сока);
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Печень любого вида (говяжью, куриную или свиную) вместе с луком измельчить в мясорубке или с помощью блендера. Добавить соль, перец и столовую ложку майонеза (или сметаны), перемешать.

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Лук и печень. Фото: smachnenke.com.ua

В муку всыпать соду, добавить щепотку лимонной кислоты, перемешать и добавить к печеночной массе. Вбить яйца, добавить манную крупу и снова хорошо вымешать. Оставить массу на 20 минут — манка должна набухнуть.

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Печеночный фарш. Фото: smachnenke.com.ua

На хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла выкладывать фарш столовой ложкой. Жарить котлеты на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки.

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Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Печеночные котлеты получаются мягкие, сочные и очень нежные. Идеально сочетаются с гарниром или овощами.

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Ужин печень рецепт котлеты обед
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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