Мягкие котлеты из печени, которые тают во рту без мясорубки — самый вкусный рецепт

Вкусные котлеты из печени — можно есть килограммами
Эти котлеты из печени получатся даже у новичка — без специфического привкуса, с нежной текстурой и хрустящей корочкой. Готовятся просто, а исчезают с тарелки мгновенно — именно то блюдо, которое хочется повторять снова и снова.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- печень (говяжья, куриная или свиная) — 400 г;
- лук репчатый — 3-4 шт.;
- манная крупа — 160 г;
- мука пшеничная — 50 г;
- яйца — 2 шт.;
- майонез или сметана — 1 ст. л.;
- сода — ½ ч. л.;
- лимонная кислота — на кончике ножа (или ½ ч. л. лимонного сока);
- соль, черный перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Печень любого вида (говяжью, куриную или свиную) вместе с луком измельчить в мясорубке или с помощью блендера. Добавить соль, перец и столовую ложку майонеза (или сметаны), перемешать.
В муку всыпать соду, добавить щепотку лимонной кислоты, перемешать и добавить к печеночной массе. Вбить яйца, добавить манную крупу и снова хорошо вымешать. Оставить массу на 20 минут — манка должна набухнуть.
На хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла выкладывать фарш столовой ложкой. Жарить котлеты на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки.
Печеночные котлеты получаются мягкие, сочные и очень нежные. Идеально сочетаются с гарниром или овощами.
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