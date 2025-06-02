Булгур із печінкою, яка тане в роті за 30 хвилин — ідеальний рецепт на вечерю

Смачний розсипчастий булгур з ніжною печінкою, яка тане у роті
Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче смачно, ситно й без зайвого клопоту: ароматний булгур, ніжна куряча печінка та овочі створюють ідеальну гармонію смаку. Страва готується просто, а результат — як у ресторані.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- булгур — 1 скл.;
- вершкове масло — 10 г;
- соєвий соус — 50–60 мл;
- вода — 150 мл (для булгуру);
- куряча печінка — 400 г;
- перець солодкий — 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- олія — для смаження;
- сіль — на смак;
- паприка, чорний мелений перець — на смак;
- лавровий лист — 1–2 шт.
Спосіб приготування
У глибокій сковороді розтопити вершкове масло й обсмажити булгур 3–4 хвилини, постійно помішуючи. Додати соєвий соус і готувати ще кілька хвилин до золотистого кольору.
Додати воду, зменшити вогонь до мінімуму й тушкувати під кришкою, доки вся рідина не випарується. Окремо приготувати овочеву основу: нарізати цибулю півкільцями й обсмажити до прозорості.
Додати натерту моркву, обсмажити 2–3 хвилини, потім ввести соломку болгарського перцю. Готувати ще 2–3 хвилини.
До овочів додати нарізану шматочками печінку. Обсмажувати 5–6 хвилин, поки вона не змінить колір. Додати сіль, спеції, томатну пасту, перемішати й прогріти ще хвилину.
Додати води стільки, щоб вона покрила всі інгредієнти. Додати лавровий лист і тушкувати 10–12 хвилин на повільному вогні.
Подавайте булгур як основу, а зверху — ніжне овочеве рагу з печінкою.
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