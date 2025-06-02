Булгур із печінкою, яка тане в роті за 30 хвилин — ідеальний рецепт на вечерю

Булгур з ніжною печінкою. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче смачно, ситно й без зайвого клопоту: ароматний булгур, ніжна куряча печінка та овочі створюють ідеальну гармонію смаку. Страва готується просто, а результат — як у ресторані.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

булгур — 1 скл.;

вершкове масло — 10 г;

соєвий соус — 50–60 мл;

вода — 150 мл (для булгуру);

куряча печінка — 400 г;

перець солодкий — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

томатна паста — 1 ст. л.;

олія — для смаження;

сіль — на смак;

паприка, чорний мелений перець — на смак;

лавровий лист — 1–2 шт.

Спосіб приготування

У глибокій сковороді розтопити вершкове масло й обсмажити булгур 3–4 хвилини, постійно помішуючи. Додати соєвий соус і готувати ще кілька хвилин до золотистого кольору.

Булгур на пательні. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати воду, зменшити вогонь до мінімуму й тушкувати під кришкою, доки вся рідина не випарується. Окремо приготувати овочеву основу: нарізати цибулю півкільцями й обсмажити до прозорості.

Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати натерту моркву, обсмажити 2–3 хвилини, потім ввести соломку болгарського перцю. Готувати ще 2–3 хвилини.

Додавання печінки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

До овочів додати нарізану шматочками печінку. Обсмажувати 5–6 хвилин, поки вона не змінить колір. Додати сіль, спеції, томатну пасту, перемішати й прогріти ще хвилину.

Приготування страви. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати води стільки, щоб вона покрила всі інгредієнти. Додати лавровий лист і тушкувати 10–12 хвилин на повільному вогні.

Готова страва. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Подавайте булгур як основу, а зверху — ніжне овочеве рагу з печінкою.

Пропонуємо вам добірку вдалих рецептів котлет

Корисні котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці Мастер Шеф Лізи Глінської.

Ніхто не вірить, що ці котлети з двох інгредієнтів — рецепт.

Одеські котлети — вдалий рецепт з будь-якого фаршу.