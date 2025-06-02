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Смачний розсипчастий булгур з ніжною печінкою, яка тане у роті

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Дата публікації: 2 червня 2025 21:03
Булгур із печінкою, яка тане в роті за 30 хвилин — ідеальний рецепт на вечерю
Булгур з ніжною печінкою. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче смачно, ситно й без зайвого клопоту: ароматний булгур, ніжна куряча печінка та овочі створюють ідеальну гармонію смаку. Страва готується просто, а результат — як у ресторані.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

  • булгур — 1 скл.;
  • вершкове масло — 10 г;
  • соєвий соус — 50–60 мл;
  • вода — 150 мл (для булгуру);
  • куряча печінка — 400 г;
  • перець солодкий — 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • олія — для смаження;
  • сіль — на смак;
  • паприка, чорний мелений перець — на смак;
  • лавровий лист — 1–2 шт.

Спосіб приготування

У глибокій сковороді розтопити вершкове масло й обсмажити булгур 3–4 хвилини, постійно помішуючи. Додати соєвий соус і готувати ще кілька хвилин до золотистого кольору.

розсипчастий булгур з ніжною печінкою яка тане у роті
Булгур на пательні. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати воду, зменшити вогонь до мінімуму й тушкувати під кришкою, доки вся рідина не випарується. Окремо приготувати овочеву основу: нарізати цибулю півкільцями й обсмажити до прозорості.

розсипчастий булгур з ніжною печінкою за 30 хвилин
Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати натерту моркву, обсмажити 2–3 хвилини, потім ввести соломку болгарського перцю. Готувати ще 2–3 хвилини.

смачний булгур з ніжною печінкою за 30 хвилин
Додавання печінки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

До овочів додати нарізану шматочками печінку. Обсмажувати 5–6 хвилин, поки вона не змінить колір. Додати сіль, спеції, томатну пасту, перемішати й прогріти ще хвилину.

ароматний булгур з ніжною печінкою за 30 хвилин
Приготування страви. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати води стільки, щоб вона покрила всі інгредієнти. Додати лавровий лист і тушкувати 10–12 хвилин на повільному вогні.

рецепт булгура з ніжною печінкою за 30 хвилин
Готова страва. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Подавайте булгур як основу, а зверху — ніжне овочеве рагу з печінкою.

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овочі Вечеря печінка рецепт булгур
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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