Творожный десерт без выпечки с ягодами — рецепт на лето

Десерт с ягодами. Фото: smachnenke.com.ua

Этот легкий и нежный творожный десерт без выпечки станет вашим любимым летним рецептом. Его основа — белковый творог и натуральный йогурт, а вместо лишнего сахара — много свежих ягод и фруктов. Благодаря желатину он хорошо держит форму, легко готовится и сохраняет максимум пользы. Такой десерт не только вкусный, но и настоящий кладезь витаминов для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

творог 5% — 350 г;

греческий йогурт — 200 г;

ягоды или фрукты (без косточек) — 350 г;

желатин — 20 г;

вода — 100 мл.;

сахар — 100 г (≈4 ст. л.);

ванильный сахар — 5 г (≈1 ч. л.).

Способ приготовления

Замочить желатин в 100 мл. воды согласно инструкции на упаковке и оставить набухать. Ягоды или фрукты хорошо промыть, при необходимости очистить от косточек, крупные — нарезать небольшими кусочками, мелкие оставить целыми.

Ингредиенты для десерта. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокой миске соединить творог, греческий йогурт, обычный и ванильный сахар. Взбить все блендером до полной однородности. По своему вкусу можно добавить чуть больше или меньше сахара, учитывая сладость ягод.

Ягоды и йогурт. Фото: smachnenke.com.ua

Растопить желатин на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Влить его в творожную массу и хорошо перемешать блендером. Добавить ягоды или фрукты, осторожно перемешать ложкой.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Перелить массу в форму, застеленную пищевой пленкой. Постучать формой по столу, чтобы убрать воздушные пузырьки.

Кусок десерта. Фото: smachnenke.com.ua



Накрыть пленкой или крышкой и поставить в холодильник на минимум 2 часа до полного застывания. Перед подачей перевернуть десерт на тарелку и украсить свежими ягодами или фруктами.

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