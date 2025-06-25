Сирний десерт без випічки з ягодами — рецепт на літо

Десерт з ягодами. Фото: smachnenke.com.ua

Цей легкий і ніжний сирний десерт без випічки стане вашим улюбленим літнім рецептом. Його основа — білковий сир і натуральний йогурт, а замість зайвого цукру — багато свіжих ягід і фруктів. Завдяки желатину він добре тримає форму, легко готується та зберігає максимум користі. Такий десерт не лише смачний, а й справжня криниця вітамінів для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сир 5% — 350 г;

грецький йогурт — 200 г;

ягоди або фрукти (без кісточок) — 350 г;

желатин — 20 г;

вода — 100 мл;

цукор — 100 г (≈4 ст. л.);

ванільний цукор — 5 г (≈1 ч. л.).

Спосіб приготування

Замочити желатин у 100 мл води згідно з інструкцією на упаковці та залишити набухати. Ягоди або фрукти добре промити, за потреби очистити від кісточок, великі — нарізати невеликими шматочками, дрібні залишити цілими.

Інгредієнти для десерту. Фото: smachnenke.com.ua

У глибокій мисці з’єднати сир, грецький йогурт, звичайний і ванільний цукор. Збити все блендером до повної однорідності. До свого смаку можна додати трохи більше або менше цукру, враховуючи солодкість ягід.

Ягоди та йогурт. Фото: smachnenke.com.ua

Розтопити желатин на водяній бані або в мікрохвильовці короткими імпульсами. Влити його в сирну масу й добре перемішати блендером. Додати ягоди або фрукти, обережно перемішати ложкою.

Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Перелити масу у форму, застелену харчовою плівкою. Постукати формою по столу, щоб прибрати повітряні бульбашки.

Шматок десерту. Фото: smachnenke.com.ua



Накрити плівкою або кришкою й поставити в холодильник на щонайменше 2 години до повного застигання. Перед подачею перевернути десерт на тарілку та прикрасити свіжими ягодами або фруктами.

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