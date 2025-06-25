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Головна Рецепти Сирний десерт з ягодами без випічки — "Криниця вітамінів"

Сирний десерт з ягодами без випічки — "Криниця вітамінів"

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 03:00
Сирний десерт без випічки з ягодами — рецепт на літо
Десерт з ягодами. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки

Цей легкий і ніжний сирний десерт без випічки стане вашим улюбленим літнім рецептом. Його основа — білковий сир і натуральний йогурт, а замість зайвого цукру — багато свіжих ягід і фруктів. Завдяки желатину він добре тримає форму, легко готується та зберігає максимум користі. Такий десерт не лише смачний, а й справжня криниця вітамінів для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • сир 5% — 350 г;
  • грецький йогурт — 200 г;
  • ягоди або фрукти (без кісточок) — 350 г;
  • желатин — 20 г;
  • вода — 100 мл;
  • цукор — 100 г (≈4 ст. л.);
  • ванільний цукор — 5 г (≈1 ч. л.).

Спосіб приготування

Замочити желатин у 100 мл води згідно з інструкцією на упаковці та залишити набухати. Ягоди або фрукти добре промити, за потреби очистити від кісточок, великі — нарізати невеликими шматочками, дрібні залишити цілими.

рецепт сирного десерту
Інгредієнти для десерту. Фото: smachnenke.com.ua

У глибокій мисці з’єднати сир, грецький йогурт, звичайний і ванільний цукор. Збити все блендером до повної однорідності. До свого смаку можна додати трохи більше або менше цукру, враховуючи солодкість ягід.

 

смачний рецепт сирного десерту
Ягоди та йогурт. Фото: smachnenke.com.ua

Розтопити желатин на водяній бані або в мікрохвильовці короткими імпульсами. Влити його в сирну масу й добре перемішати блендером. Додати ягоди або фрукти, обережно перемішати ложкою.

простий рецепт сирного десерту
Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Перелити масу у форму, застелену харчовою плівкою. Постукати формою по столу, щоб прибрати повітряні бульбашки.

домашній рецепт сирного десерту
Шматок десерту. Фото: smachnenke.com.ua


Накрити плівкою або кришкою й поставити в холодильник на щонайменше 2 години до повного застигання. Перед подачею перевернути десерт на тарілку та прикрасити свіжими ягодами або фруктами.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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