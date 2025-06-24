Пиріг Три склянки з шоколадом і родзинками — рецепт приготування

Пиріг "Три склянки". Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг готується з трьох простих склянок інгредієнтів і виходить схожим на справжній брауні. М’який, вологий, з родзинками всередині й насиченим шоколадним смаком — ідеальний варіант, коли гості вже на порозі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

родзинки — 50 г;

шоколад (будь-який) — 100 г;

масло вершкове — 30 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 150 г;

кефір — 200 мл;

борошно — 130 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Спосіб приготування

У сотейнику або мікрохвильовці розтопити шоколад разом із вершковим маслом та родзинками, дати суміші трішки охолонути.

Шоколад та вершкове масло. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо збити яйця з дрібкою солі до світлої та пишної маси. Додати цукор і продовжити збивати ще 2–3 хвилини до повного розчинення.

Шоколадна маса. Фото: smachnenke.com.ua

Влити кефір кімнатної температури, додати розпушувач, добре перемішати. Потім ввести шоколадну суміш із родзинками та поступово всипати просіяне борошно. Замісити гладке, шовковисте тісто без грудочок. Вилити тісто у форму, застелену пергаментом.

Домашній пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати при 180 °C приблизно 30 хвилин або в мультиварці на програмі "Випічка" 20–25 хвилин. Готовий пиріг трохи остудити, за бажанням полити розтопленим шоколадом. Пиріг виходить вологим, м’яким, з ніжним смаком і приємною шоколадною текстурою. Родзинки стають м’якими, ніби запарені — десерт нагадує брауні, але ще легший у приготуванні.

Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки

Вишуканий пиріг з ягодами за 5 хвилин — вийде ідеальним з першого разу.

Найпопулярніший десерт весни — знадобиться полуниця і банан.

Найпростіший шоколадний торт на кефірі — виходить вологим та ніжним.