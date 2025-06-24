Пиріг Три склянки з шоколадом і родзинками — рецепт приготування

Пиріг "Три склянки" за 30 хвилин — схожий на шоколадний брауні
Цей пиріг готується з трьох простих склянок інгредієнтів і виходить схожим на справжній брауні. М’який, вологий, з родзинками всередині й насиченим шоколадним смаком — ідеальний варіант, коли гості вже на порозі.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- родзинки — 50 г;
- шоколад (будь-який) — 100 г;
- масло вершкове — 30 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 150 г;
- кефір — 200 мл;
- борошно — 130 г;
- розпушувач — 1 ч. л.
Спосіб приготування
У сотейнику або мікрохвильовці розтопити шоколад разом із вершковим маслом та родзинками, дати суміші трішки охолонути.
Окремо збити яйця з дрібкою солі до світлої та пишної маси. Додати цукор і продовжити збивати ще 2–3 хвилини до повного розчинення.
Влити кефір кімнатної температури, додати розпушувач, добре перемішати. Потім ввести шоколадну суміш із родзинками та поступово всипати просіяне борошно. Замісити гладке, шовковисте тісто без грудочок. Вилити тісто у форму, застелену пергаментом.
Випікати при 180 °C приблизно 30 хвилин або в мультиварці на програмі "Випічка" 20–25 хвилин. Готовий пиріг трохи остудити, за бажанням полити розтопленим шоколадом. Пиріг виходить вологим, м’яким, з ніжним смаком і приємною шоколадною текстурою. Родзинки стають м’якими, ніби запарені — десерт нагадує брауні, але ще легший у приготуванні.
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