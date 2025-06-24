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Головна Рецепти Пиріг "Три склянки" за 30 хвилин — схожий на шоколадний брауні

Пиріг "Три склянки" за 30 хвилин — схожий на шоколадний брауні

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 03:00
Пиріг Три склянки з шоколадом і родзинками — рецепт приготування
Пиріг "Три склянки". Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки

Цей пиріг готується з трьох простих склянок інгредієнтів і виходить схожим на справжній брауні. М’який, вологий, з родзинками всередині й насиченим шоколадним смаком — ідеальний варіант, коли гості вже на порозі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • родзинки — 50 г;
  • шоколад (будь-який) — 100 г;
  • масло вершкове — 30 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 150 г;
  • кефір — 200 мл;
  • борошно — 130 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Спосіб приготування

У сотейнику або мікрохвильовці розтопити шоколад разом із вершковим маслом та родзинками, дати суміші трішки охолонути.

шоколадний пиріг три склянки з кефіром, родзинками та розтопленим шоколадом
Шоколад та вершкове масло. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо збити яйця з дрібкою солі до світлої та пишної маси. Додати цукор і продовжити збивати ще 2–3 хвилини до повного розчинення.

шоколадний пиріг з кефіром, родзинками та розтопленим шоколадом
Шоколадна маса. Фото: smachnenke.com.ua

Влити кефір кімнатної температури, додати розпушувач, добре перемішати. Потім ввести шоколадну суміш із родзинками та поступово всипати просіяне борошно. Замісити гладке, шовковисте тісто без грудочок. Вилити тісто у форму, застелену пергаментом.

шоколадний пиріг з кефіром, родзинками та шоколадом
Домашній пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати при 180 °C приблизно 30 хвилин або в мультиварці на програмі "Випічка" 20–25 хвилин. Готовий пиріг трохи остудити, за бажанням полити розтопленим шоколадом. Пиріг виходить вологим, м’яким, з ніжним смаком і приємною шоколадною текстурою. Родзинки стають м’якими, ніби запарені — десерт нагадує брауні, але ще легший у приготуванні.

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пиріг десерт рецепт шоколадний кекс брауні
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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