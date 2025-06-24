Пирог Три стакана с шоколадом и изюмом — рецепт приготовления

Пирог "Три стакана". Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог готовится из трех простых стаканов ингредиентов и получается похожим на настоящий брауни. Мягкий, влажный, с изюмом внутри и насыщенным шоколадным вкусом — идеальный вариант, когда гости уже на пороге.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

изюм — 50 г;

шоколад (любой) — 100 г;

масло сливочное — 30 г;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 150 г;

кефир — 200 мл.;

мука — 130 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Способ приготовления

В сотейнике или микроволновке растопить шоколад вместе со сливочным маслом и изюмом, дать смеси немного остыть.

Шоколад и сливочное масло. Фото: smachnenke.com.ua

Отдельно взбить яйца со щепоткой соли до светлой и пышной массы. Добавить сахар и продолжить взбивать еще 2-3 минуты до полного растворения.

Шоколадная масса. Фото: smachnenke.com.ua

Влить кефир комнатной температуры, добавить разрыхлитель, хорошо перемешать. Затем ввести шоколадную смесь с изюмом и постепенно всыпать просеянную муку. Замесить гладкое, шелковистое тесто без комочков. Вылить тесто в форму, застеленную пергаментом.

Домашний пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать при 180 °C примерно 30 минут или в мультиварке на программе "Выпечка" 20-25 минут. Готовый пирог немного остудить, по желанию полить растопленным шоколадом. Пирог получается влажным, мягким, с нежным вкусом и приятной шоколадной текстурой. Изюм становится мягким, будто запаренный — десерт напоминает брауни, но еще легче в приготовлении.

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