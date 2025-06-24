Пирог Три стакана с шоколадом и изюмом — рецепт приготовления

Пирог "Три стакана" за 30 минут — похож на шоколадный брауни
Этот пирог готовится из трех простых стаканов ингредиентов и получается похожим на настоящий брауни. Мягкий, влажный, с изюмом внутри и насыщенным шоколадным вкусом — идеальный вариант, когда гости уже на пороге.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- изюм — 50 г;
- шоколад (любой) — 100 г;
- масло сливочное — 30 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 150 г;
- кефир — 200 мл.;
- мука — 130 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Способ приготовления
В сотейнике или микроволновке растопить шоколад вместе со сливочным маслом и изюмом, дать смеси немного остыть.
Отдельно взбить яйца со щепоткой соли до светлой и пышной массы. Добавить сахар и продолжить взбивать еще 2-3 минуты до полного растворения.
Влить кефир комнатной температуры, добавить разрыхлитель, хорошо перемешать. Затем ввести шоколадную смесь с изюмом и постепенно всыпать просеянную муку. Замесить гладкое, шелковистое тесто без комочков. Вылить тесто в форму, застеленную пергаментом.
Выпекать при 180 °C примерно 30 минут или в мультиварке на программе "Выпечка" 20-25 минут. Готовый пирог немного остудить, по желанию полить растопленным шоколадом. Пирог получается влажным, мягким, с нежным вкусом и приятной шоколадной текстурой. Изюм становится мягким, будто запаренный — десерт напоминает брауни, но еще легче в приготовлении.
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