Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рецепты Пирог "Три стакана" за 30 минут — похож на шоколадный брауни

Пирог "Три стакана" за 30 минут — похож на шоколадный брауни

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 03:00
Пирог Три стакана с шоколадом и изюмом — рецепт приготовления
Пирог "Три стакана". Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

Этот пирог готовится из трех простых стаканов ингредиентов и получается похожим на настоящий брауни. Мягкий, влажный, с изюмом внутри и насыщенным шоколадным вкусом — идеальный вариант, когда гости уже на пороге.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • изюм — 50 г;
  • шоколад (любой) — 100 г;
  • масло сливочное — 30 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 150 г;
  • кефир — 200 мл.;
  • мука — 130 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Способ приготовления

В сотейнике или микроволновке растопить шоколад вместе со сливочным маслом и изюмом, дать смеси немного остыть.

шоколадний пиріг три склянки з кефіром, родзинками та розтопленим шоколадом
Шоколад и сливочное масло. Фото: smachnenke.com.ua

Отдельно взбить яйца со щепоткой соли до светлой и пышной массы. Добавить сахар и продолжить взбивать еще 2-3 минуты до полного растворения.

шоколадний пиріг з кефіром, родзинками та розтопленим шоколадом
Шоколадная масса. Фото: smachnenke.com.ua

Влить кефир комнатной температуры, добавить разрыхлитель, хорошо перемешать. Затем ввести шоколадную смесь с изюмом и постепенно всыпать просеянную муку. Замесить гладкое, шелковистое тесто без комочков. Вылить тесто в форму, застеленную пергаментом.

шоколадний пиріг з кефіром, родзинками та шоколадом
Домашний пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать при 180 °C примерно 30 минут или в мультиварке на программе "Выпечка" 20-25 минут. Готовый пирог немного остудить, по желанию полить растопленным шоколадом. Пирог получается влажным, мягким, с нежным вкусом и приятной шоколадной текстурой. Изюм становится мягким, будто запаренный — десерт напоминает брауни, но еще легче в приготовлении.

Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

Изысканный пирог с ягодами за 5 минут — получится идеальным с первого раза.

Самый популярный десерт весны — понадобится клубника и банан.

Самый простой шоколадный торт на кефире — получается влажным и нежным.

пирог десерт рецепт шоколадный кекс брауни
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации