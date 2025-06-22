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Головна Рецепти Десерт, який можна навіть вночі — без цукру та випічки

Десерт, який можна навіть вночі — без цукру та випічки

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 03:00
Корисний рецепт молочного десерту без цукру та випічки — ідеальний навіть на ніч
Легкий десерт. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки

Цей ніжний десерт без цукру, борошна й випікання — знахідка для тих, хто стежить за харчуванням. Усього кілька простих інгредієнтів, максимум білка і нуль докорів сумління — його сміливо можна їсти навіть перед сном.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • молоко 2,5% — 400 мл.;
  • желатин — 20 г;
  • еритрит — 2 ст. л. (≈20 г) або інший підсолоджувач;
  • ванілін — до свого смаку;
  • сир кисломолочний 5% — 360 г;
  • сухе молоко — 30 г;
  • какао без цукру — 5 г (для обсипання).

Спосіб приготування

У невелику каструлю влити молоко, додати желатин, ванілін та підсолоджувач. Перемішати й залишити на 5 хвилин для набухання желатину. Поставити на мінімальний вогонь і нагрівати, постійно помішуючи, поки желатин повністю не розчиниться. Не доводити до кипіння.

десерт, який можна навіть вночі, без цукру та випічки
Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

У глибоку миску викласти сир. Влити теплу молочну суміш і додати сухе молоко. Збити все блендером до однорідної текстури. Перелити масу у формочки або в контейнер. Поставити в холодильник на кілька годин до повного застигання.

десерт з молока без цукру та випічки
Готовий десерт та какао. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий десерт дістати з форм, обсипати какао без цукру. За бажанням можна використати кокосову стружку або подрібнені горіхи. Такий білковий десерт зберігається до трьох днів у холодильнику — він легкий, корисний і приємний навіть на ніч.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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