Корисний рецепт молочного десерту без цукру та випічки — ідеальний навіть на ніч

Легкий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей ніжний десерт без цукру, борошна й випікання — знахідка для тих, хто стежить за харчуванням. Усього кілька простих інгредієнтів, максимум білка і нуль докорів сумління — його сміливо можна їсти навіть перед сном.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

молоко 2,5% — 400 мл.;

желатин — 20 г;

еритрит — 2 ст. л. (≈20 г) або інший підсолоджувач;

ванілін — до свого смаку;

сир кисломолочний 5% — 360 г;

сухе молоко — 30 г;

какао без цукру — 5 г (для обсипання).

Спосіб приготування

У невелику каструлю влити молоко, додати желатин, ванілін та підсолоджувач. Перемішати й залишити на 5 хвилин для набухання желатину. Поставити на мінімальний вогонь і нагрівати, постійно помішуючи, поки желатин повністю не розчиниться. Не доводити до кипіння.

Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

У глибоку миску викласти сир. Влити теплу молочну суміш і додати сухе молоко. Збити все блендером до однорідної текстури. Перелити масу у формочки або в контейнер. Поставити в холодильник на кілька годин до повного застигання.

Готовий десерт та какао. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий десерт дістати з форм, обсипати какао без цукру. За бажанням можна використати кокосову стружку або подрібнені горіхи. Такий білковий десерт зберігається до трьох днів у холодильнику — він легкий, корисний і приємний навіть на ніч.

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