Корисний рецепт молочного десерту без цукру та випічки — ідеальний навіть на ніч

Десерт, який можна навіть вночі — без цукру та випічки
Цей ніжний десерт без цукру, борошна й випікання — знахідка для тих, хто стежить за харчуванням. Усього кілька простих інгредієнтів, максимум білка і нуль докорів сумління — його сміливо можна їсти навіть перед сном.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- молоко 2,5% — 400 мл.;
- желатин — 20 г;
- еритрит — 2 ст. л. (≈20 г) або інший підсолоджувач;
- ванілін — до свого смаку;
- сир кисломолочний 5% — 360 г;
- сухе молоко — 30 г;
- какао без цукру — 5 г (для обсипання).
Спосіб приготування
У невелику каструлю влити молоко, додати желатин, ванілін та підсолоджувач. Перемішати й залишити на 5 хвилин для набухання желатину. Поставити на мінімальний вогонь і нагрівати, постійно помішуючи, поки желатин повністю не розчиниться. Не доводити до кипіння.
У глибоку миску викласти сир. Влити теплу молочну суміш і додати сухе молоко. Збити все блендером до однорідної текстури. Перелити масу у формочки або в контейнер. Поставити в холодильник на кілька годин до повного застигання.
Готовий десерт дістати з форм, обсипати какао без цукру. За бажанням можна використати кокосову стружку або подрібнені горіхи. Такий білковий десерт зберігається до трьох днів у холодильнику — він легкий, корисний і приємний навіть на ніч.
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