Полезный рецепт молочного десерта без сахара и выпечки — идеальный даже на ночь

Десерт, который можно даже ночью — без сахара и выпечки
Этот нежный десерт без сахара, муки и выпечки — находка для тех, кто следит за питанием. Всего несколько простых ингредиентов, максимум белка и ноль угрызений совести — его смело можно есть даже перед сном.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- молоко 2,5% — 400 мл.;
- желатин — 20 г;
- эритрит — 2 ст. л. (≈20 г) или другой подсластитель;
- ванилин — по своему вкусу;
- творог кисломолочный 5% — 360 г;
- сухое молоко — 30 г;
- какао без сахара — 5 г (для обсыпки).
Способ приготовления
В небольшую кастрюлю влить молоко, добавить желатин, ванилин и подсластитель. Перемешать и оставить на 5 минут для набухания желатина. Поставить на минимальный огонь и нагревать, постоянно помешивая, пока желатин полностью не растворится. Не доводить до кипения.
В глубокую миску выложить творог. Влить теплую молочную смесь и добавить сухое молоко. Взбить все блендером до однородной текстуры. Перелить массу в формочки или в контейнер. Поставить в холодильник на несколько часов до полного застывания.
Готовый десерт достать из форм, обсыпать какао без сахара. По желанию можно использовать кокосовую стружку или измельченные орехи. Такой белковый десерт хранится до трех дней в холодильнике — он легкий, полезный и приятный даже на ночь.
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