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Главная Рецепты Десерт, который можно даже ночью — без сахара и выпечки

Десерт, который можно даже ночью — без сахара и выпечки

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 03:00
Полезный рецепт молочного десерта без сахара и выпечки — идеальный даже на ночь
Легкий десерт. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

Этот нежный десерт без сахара, муки и выпечки — находка для тех, кто следит за питанием. Всего несколько простых ингредиентов, максимум белка и ноль угрызений совести — его смело можно есть даже перед сном.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • молоко 2,5% — 400 мл.;
  • желатин — 20 г;
  • эритрит — 2 ст. л. (≈20 г) или другой подсластитель;
  • ванилин — по своему вкусу;
  • творог кисломолочный 5% — 360 г;
  • сухое молоко — 30 г;
  • какао без сахара — 5 г (для обсыпки).

Способ приготовления

В небольшую кастрюлю влить молоко, добавить желатин, ванилин и подсластитель. Перемешать и оставить на 5 минут для набухания желатина. Поставить на минимальный огонь и нагревать, постоянно помешивая, пока желатин полностью не растворится. Не доводить до кипения.

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Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокую миску выложить творог. Влить теплую молочную смесь и добавить сухое молоко. Взбить все блендером до однородной текстуры. Перелить массу в формочки или в контейнер. Поставить в холодильник на несколько часов до полного застывания.

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Готовый десерт и какао. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый десерт достать из форм, обсыпать какао без сахара. По желанию можно использовать кокосовую стружку или измельченные орехи. Такой белковый десерт хранится до трех дней в холодильнике — он легкий, полезный и приятный даже на ночь.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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