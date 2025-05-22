Завтрак-пицца из лаваша и яиц за 10 минут — просто, вкусно и без духовки

Лаваш и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Этот завтрак готовится считанные минуты, а на вкус как настоящая пицца. Нужно всего два яйца, лаваш и любимые добавки — идеальный вариант для занятого утра или перекуса без суеты.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

лаваш или тортилья — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

зелень (на выбор: петрушка, зеленый лук, базилик);

соль, черный перец — по щепотке;

чеснок сушеный молотый — 1 ч. л.;

колбаса — 4 ломтика;

орегано — ½ ч. л.;

твердый сыр — 50 г;

помидор — 1 шт.

Способ приготовления

Смочить один лист лаваша водой и выложить его на смазанную маслом сковороду.

Лаваш и яйца с сыром. Фото: smachnenke.com.ua

В миске взбить яйца с солью и перцем до однородности. Вылить яичную смесь на лаваш, посыпать сверху мелко нарезанной зеленью, орегано, тертым сыром и сушеным чесноком.

Лаваш на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Второй лист лаваша также смочить водой и накрыть им начинку. Готовить под крышкой на минимальном огне 5 минут.

Лаваш и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Затем осторожно перевернуть "сэндвич" на другую сторону. Смазать верх кетчупом или томатным соусом, посыпать прованскими травами, выложить кружочки колбасы и помидора, присыпать сыром.

Готовый завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть крышкой и готовить еще 1-2 минуты, пока сыр расплавится. Готово — завтрак-пицца из лаваша получается хрустящим, ароматным и очень вкусным.

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