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Быстрый завтрак, похожий на пиццу — понадобится 2 яйца и лаваш

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Дата публикации 22 мая 2025 05:00
Завтрак-пицца из лаваша и яиц за 10 минут — просто, вкусно и без духовки
Лаваш и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Этот завтрак готовится считанные минуты, а на вкус как настоящая пицца. Нужно всего два яйца, лаваш и любимые добавки — идеальный вариант для занятого утра или перекуса без суеты.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • лаваш или тортилья — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • зелень (на выбор: петрушка, зеленый лук, базилик);
  • соль, черный перец — по щепотке;
  • чеснок сушеный молотый — 1 ч. л.;
  • колбаса — 4 ломтика;
  • орегано — ½ ч. л.;
  • твердый сыр — 50 г;
  • помидор — 1 шт.

Способ приготовления

Смочить один лист лаваша водой и выложить его на смазанную маслом сковороду.

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Лаваш и яйца с сыром. Фото: smachnenke.com.ua

В миске взбить яйца с солью и перцем до однородности. Вылить яичную смесь на лаваш, посыпать сверху мелко нарезанной зеленью, орегано, тертым сыром и сушеным чесноком.

сніданок, схожий на піцу для якого знадобиться 2 яйця та лаваш
Лаваш на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Второй лист лаваша также смочить водой и накрыть им начинку. Готовить под крышкой на минимальном огне 5 минут.

смачний сніданок, схожий на піцу для якого знадобиться 2 яйця та лаваш
Лаваш и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Затем осторожно перевернуть "сэндвич" на другую сторону. Смазать верх кетчупом или томатным соусом, посыпать прованскими травами, выложить кружочки колбасы и помидора, присыпать сыром.

сніданок, схожий на піцу для якого знадобиться лаваш
Готовый завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть крышкой и готовить еще 1-2 минуты, пока сыр расплавится. Готово — завтрак-пицца из лаваша получается хрустящим, ароматным и очень вкусным.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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