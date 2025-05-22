Завтрак-пицца из лаваша и яиц за 10 минут — просто, вкусно и без духовки

Быстрый завтрак, похожий на пиццу — понадобится 2 яйца и лаваш
Этот завтрак готовится считанные минуты, а на вкус как настоящая пицца. Нужно всего два яйца, лаваш и любимые добавки — идеальный вариант для занятого утра или перекуса без суеты.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- лаваш или тортилья — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- зелень (на выбор: петрушка, зеленый лук, базилик);
- соль, черный перец — по щепотке;
- чеснок сушеный молотый — 1 ч. л.;
- колбаса — 4 ломтика;
- орегано — ½ ч. л.;
- твердый сыр — 50 г;
- помидор — 1 шт.
Способ приготовления
Смочить один лист лаваша водой и выложить его на смазанную маслом сковороду.
В миске взбить яйца с солью и перцем до однородности. Вылить яичную смесь на лаваш, посыпать сверху мелко нарезанной зеленью, орегано, тертым сыром и сушеным чесноком.
Второй лист лаваша также смочить водой и накрыть им начинку. Готовить под крышкой на минимальном огне 5 минут.
Затем осторожно перевернуть "сэндвич" на другую сторону. Смазать верх кетчупом или томатным соусом, посыпать прованскими травами, выложить кружочки колбасы и помидора, присыпать сыром.
Накрыть крышкой и готовить еще 1-2 минуты, пока сыр расплавится. Готово — завтрак-пицца из лаваша получается хрустящим, ароматным и очень вкусным.
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