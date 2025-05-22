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Швидкий сніданок, схожий на піцу — знадобиться 2 яйця та лаваш

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Дата публікації: 22 травня 2025 05:00
Сніданок-піца з лаваша та яєць за 10 хвилин — просто, смачно і без духовки
Лаваш та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Цей сніданок готується лічені хвилини, а смакує як справжня піца. Потрібно лише два яйця, лаваш і улюблені додатки — ідеальний варіант для зайнятого ранку або перекусу без метушні.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • лаваш або тортилья — 2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • зелень (на вибір: петрушка, зелена цибуля, базилік);
  • сіль, чорний перець — по щіпці;
  • часник сушений мелений — 1 ч. л.;
  • ковбаса — 4 скибочки;
  • орегано — ½ ч. л.;
  • твердий сир — 50 г;
  • помідор — 1 шт.

Спосіб приготування

Змочити один лист лаваша водою й викласти його на змащену олією сковороду.

швидкий сніданок, схожий на піцу для якого знадобиться 2 яйця та лаваш
Лаваш та яйця з сиром. Фото: smachnenke.com.ua

У мисці збити яйця з сіллю й перцем до однорідності. Вилити яєчну суміш на лаваш, посипати зверху дрібно нарізаною зеленню, орегано, тертим сиром і сушеним часником.

сніданок, схожий на піцу для якого знадобиться 2 яйця та лаваш
Лаваш на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Другий лист лаваша також змочити водою та накрити ним начинку. Готувати під кришкою на мінімальному вогні 5 хвилин.

смачний сніданок, схожий на піцу для якого знадобиться 2 яйця та лаваш
Лаваш та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Потім обережно перевернути "сендвіч" на інший бік. Змастити верх кетчупом або томатним соусом, посипати прованськими травами, викласти кружальця ковбаси та помідора, присипати сиром.

сніданок, схожий на піцу для якого знадобиться лаваш
Готовий сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити кришкою і готувати ще 1–2 хвилини, поки сир розплавиться. Готово — сніданок-піца з лаваша виходить хрустким, ароматним і дуже смачним.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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