Сніданок-піца з лаваша та яєць за 10 хвилин — просто, смачно і без духовки

Лаваш та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Цей сніданок готується лічені хвилини, а смакує як справжня піца. Потрібно лише два яйця, лаваш і улюблені додатки — ідеальний варіант для зайнятого ранку або перекусу без метушні.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

лаваш або тортилья — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

зелень (на вибір: петрушка, зелена цибуля, базилік);

сіль, чорний перець — по щіпці;

часник сушений мелений — 1 ч. л.;

ковбаса — 4 скибочки;

орегано — ½ ч. л.;

твердий сир — 50 г;

помідор — 1 шт.

Спосіб приготування

Змочити один лист лаваша водою й викласти його на змащену олією сковороду.

Лаваш та яйця з сиром. Фото: smachnenke.com.ua

У мисці збити яйця з сіллю й перцем до однорідності. Вилити яєчну суміш на лаваш, посипати зверху дрібно нарізаною зеленню, орегано, тертим сиром і сушеним часником.

Лаваш на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Другий лист лаваша також змочити водою та накрити ним начинку. Готувати під кришкою на мінімальному вогні 5 хвилин.

Лаваш та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Потім обережно перевернути "сендвіч" на інший бік. Змастити верх кетчупом або томатним соусом, посипати прованськими травами, викласти кружальця ковбаси та помідора, присипати сиром.

Готовий сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити кришкою і готувати ще 1–2 хвилини, поки сир розплавиться. Готово — сніданок-піца з лаваша виходить хрустким, ароматним і дуже смачним.

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