Сніданок-піца з лаваша та яєць за 10 хвилин — просто, смачно і без духовки

Швидкий сніданок, схожий на піцу — знадобиться 2 яйця та лаваш
Цей сніданок готується лічені хвилини, а смакує як справжня піца. Потрібно лише два яйця, лаваш і улюблені додатки — ідеальний варіант для зайнятого ранку або перекусу без метушні.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- лаваш або тортилья — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- зелень (на вибір: петрушка, зелена цибуля, базилік);
- сіль, чорний перець — по щіпці;
- часник сушений мелений — 1 ч. л.;
- ковбаса — 4 скибочки;
- орегано — ½ ч. л.;
- твердий сир — 50 г;
- помідор — 1 шт.
Спосіб приготування
Змочити один лист лаваша водою й викласти його на змащену олією сковороду.
У мисці збити яйця з сіллю й перцем до однорідності. Вилити яєчну суміш на лаваш, посипати зверху дрібно нарізаною зеленню, орегано, тертим сиром і сушеним часником.
Другий лист лаваша також змочити водою та накрити ним начинку. Готувати під кришкою на мінімальному вогні 5 хвилин.
Потім обережно перевернути "сендвіч" на інший бік. Змастити верх кетчупом або томатним соусом, посипати прованськими травами, викласти кружальця ковбаси та помідора, присипати сиром.
Накрити кришкою і готувати ще 1–2 хвилини, поки сир розплавиться. Готово — сніданок-піца з лаваша виходить хрустким, ароматним і дуже смачним.
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