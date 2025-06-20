Быстрые слойки с кремом и вишней от Лизы Глинской — идеальный рецепт десерта из теста фило

Слойки с кремом. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Нежные, хрустящие слойки с заварным кремом и сочной вишневой начинкой — десерт, который покоряет с первого кусочка. Рецепт от победительницы МастерШеф Лизы Глинской легко приготовить дома даже без опыта.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

тесто фило — 400 г;

сливочное масло 82% — 150 г;

сахарная пудра — для подачи.

Для заварного крема:

молоко — 300 мл.;

желтки — 40 г (2 шт.);

сахар — 50 г (2 ст. л. с горкой);

ваниль или ванильный сахар — по вкусу;

мука — 15 г (3 ч. л.);

кукурузный крахмал — 15 г (3 ч. л.);

сливочное масло 82% — 30 г.

Для вишневой начинки:

вишня без косточек — 300 г;

кукурузный крахмал — 20 г;

сахар — 30 г (1 ст. л. с горкой + 1 ч. л.);

вода или вишневый сок — 50 мл.

Способ приготовления

Для приготовления заварного крема в сотейнике смешать желтки с сахаром, добавить муку и крахмал, перемешать. Ввести ваниль и постепенно теплое молоко: сначала треть, затем остальное, тщательно вымешивая.

Приготовление крема. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl



Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Дать прокипеть 30 секунд, снять с огня и добавить сливочное масло. Перелить в чистую посуду, накрыть пленкой в контакт и оставить остывать.

Крем для выпечки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Для вишневой начинки в сотейнике соединить вишню, крахмал, сахар и жидкость. Довести до кипения, варить до загустения и прозрачности, помешивая. Дать прокипеть 30 секунд, снять с плиты, перелить в другую посуду и накрыть пленкой.

Вишневая начинка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Один лист фило смазать сливочным маслом. Свернуть углы к центру в форме "х", затем один из них подвернуть, образуя гнездышко.

Тесто и начинка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl



Наполнить поочередно заварным кремом (30 г) и вишневой начинкой (30 г), накрыть тремя свободными уголками.

Готовые слойки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl



Переложить на противень с пергаментом, смазать маслом. Выпекать при температуре 170 °C (режим: низ + конвекция) 18-20 минут. Готовые слойки посыпать пудрой и дать немного остыть.

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