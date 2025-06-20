Быстрые слойки с кремом и вишней от Лизы Глинской — идеальный рецепт десерта из теста фило

Быстрые слойки с кремом от победительницы МастерШеф Лизы Глинской
Нежные, хрустящие слойки с заварным кремом и сочной вишневой начинкой — десерт, который покоряет с первого кусочка. Рецепт от победительницы МастерШеф Лизы Глинской легко приготовить дома даже без опыта.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- тесто фило — 400 г;
- сливочное масло 82% — 150 г;
- сахарная пудра — для подачи.
Для заварного крема:
- молоко — 300 мл.;
- желтки — 40 г (2 шт.);
- сахар — 50 г (2 ст. л. с горкой);
- ваниль или ванильный сахар — по вкусу;
- мука — 15 г (3 ч. л.);
- кукурузный крахмал — 15 г (3 ч. л.);
- сливочное масло 82% — 30 г.
Для вишневой начинки:
- вишня без косточек — 300 г;
- кукурузный крахмал — 20 г;
- сахар — 30 г (1 ст. л. с горкой + 1 ч. л.);
- вода или вишневый сок — 50 мл.
Способ приготовления
Для приготовления заварного крема в сотейнике смешать желтки с сахаром, добавить муку и крахмал, перемешать. Ввести ваниль и постепенно теплое молоко: сначала треть, затем остальное, тщательно вымешивая.
Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Дать прокипеть 30 секунд, снять с огня и добавить сливочное масло. Перелить в чистую посуду, накрыть пленкой в контакт и оставить остывать.
Для вишневой начинки в сотейнике соединить вишню, крахмал, сахар и жидкость. Довести до кипения, варить до загустения и прозрачности, помешивая. Дать прокипеть 30 секунд, снять с плиты, перелить в другую посуду и накрыть пленкой.
Один лист фило смазать сливочным маслом. Свернуть углы к центру в форме "х", затем один из них подвернуть, образуя гнездышко.
Наполнить поочередно заварным кремом (30 г) и вишневой начинкой (30 г), накрыть тремя свободными уголками.
Переложить на противень с пергаментом, смазать маслом. Выпекать при температуре 170 °C (режим: низ + конвекция) 18-20 минут. Готовые слойки посыпать пудрой и дать немного остыть.
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