Швидкі слойки з кремом і вишнею від Лізи Глінської — ідеальний рецепт десерту з тіста філо

Слойки з кремом. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ніжні, хрумкі слойки з заварним кремом і соковитою вишневою начинкою — десерт, який підкорює з першого шматочка. Рецепт від переможниці МастерШеф Лізи Глінської легко приготувати вдома навіть без досвіду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

тісто філо — 400 г;

вершкове масло 82% — 150 г;

цукрова пудра — для подачі.

Для заварного крему:

молоко — 300 мл;

жовтки — 40 г (2 шт.);

цукор — 50 г (2 ст. л. з гіркою);

ваніль або ванільний цукор — на смак;

борошно — 15 г (3 ч. л.);

кукурудзяний крохмаль — 15 г (3 ч. л.);

вершкове масло 82% — 30 г.

Для вишневої начинки:

вишня без кісточок — 300 г;

кукурудзяний крохмаль — 20 г;

цукор — 30 г (1 ст. л. з гіркою + 1 ч. л.);

вода або вишневий сік — 50 мл.

Спосіб приготування

Для приготування заварного крему в сотейнику змішати жовтки з цукром, додати борошно та крохмаль, перемішати. Ввести ваніль і поступово тепле молоко: спочатку третину, потім решту, ретельно вимішуючи.

Приготування крему. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl



Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Дати прокипіти 30 секунд, зняти з вогню й додати вершкове масло. Перелити у чисту посудину, накрити плівкою в контакт і залишити остигати.

Крем для випічки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Для вишневої начинки в сотейнику з’єднати вишню, крохмаль, цукор і рідину. Довести до кипіння, варити до загустіння й прозорості, помішуючи. Дати прокипіти 30 секунд, зняти з плити, перелити в інший посуд і накрити плівкою.

Вишнева начинка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Один лист філо змастити вершковим маслом. Згорнути кути до центру у формі "х", потім один з них підгорнути, утворюючи гніздечко.



Тісто та начинка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl



Наповнити по черзі заварним кремом (30 г) і вишневою начинкою (30 г), накрити трьома вільними куточками.

Готові слойки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl



Перекласти на деко з пергаментом, змастити маслом. Випікати за температури 170 °C (режим: низ + конвекція) 18–20 хвилин. Готові слойки посипати пудрою та дати трохи охолонути.

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