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Головна Рецепти Швидкі слойки з кремом від переможниці МастерШеф Лізи Глінської

Швидкі слойки з кремом від переможниці МастерШеф Лізи Глінської

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Дата публікації: 20 червня 2025 03:00
Швидкі слойки з кремом і вишнею від Лізи Глінської — ідеальний рецепт десерту з тіста філо
Слойки з кремом. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки

Ніжні, хрумкі слойки з заварним кремом і соковитою вишневою начинкою — десерт, який підкорює з першого шматочка. Рецепт від переможниці МастерШеф Лізи Глінської легко приготувати вдома навіть без досвіду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться:

  • тісто філо — 400 г;
  • вершкове масло 82% — 150 г;
  • цукрова пудра — для подачі.

Для заварного крему:

  • молоко — 300 мл;
  • жовтки — 40 г (2 шт.);
  • цукор — 50 г (2 ст. л. з гіркою);
  • ваніль або ванільний цукор — на смак;
  • борошно — 15 г (3 ч. л.);
  • кукурудзяний крохмаль — 15 г (3 ч. л.);
  • вершкове масло 82% — 30 г.

Для вишневої начинки:

  • вишня без кісточок — 300 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 20 г;
  • цукор — 30 г (1 ст. л. з гіркою + 1 ч. л.);
  • вода або вишневий сік — 50 мл.

Спосіб приготування

Для приготування заварного крему в сотейнику змішати жовтки з цукром, додати борошно та крохмаль, перемішати. Ввести ваніль і поступово тепле молоко: спочатку третину, потім решту, ретельно вимішуючи.

швидкі слойки з кремом
Приготування крему. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl


Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Дати прокипіти 30 секунд, зняти з вогню й додати вершкове масло. Перелити у чисту посудину, накрити плівкою в контакт і залишити остигати.

швидкі слойки з кремом та вишневою начинкою
Крем для випічки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Для вишневої начинки в сотейнику з’єднати вишню, крохмаль, цукор і рідину. Довести до кипіння, варити до загустіння й прозорості, помішуючи. Дати прокипіти 30 секунд, зняти з плити, перелити в інший посуд і накрити плівкою.

рецепт слойок з кремом та вишневою начинкою
Вишнева начинка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Один лист філо змастити вершковим маслом. Згорнути кути до центру у формі "х", потім один з них підгорнути, утворюючи гніздечко.
 

простий рецепт слойок з кремом та вишневою начинкою
Тісто та начинка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl


Наповнити по черзі заварним кремом (30 г) і вишневою начинкою (30 г), накрити трьома вільними куточками.

смачний рецепт слойок з кремом та вишневою начинкою
Готові слойки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl


Перекласти на деко з пергаментом, змастити маслом. Випікати за температури 170 °C (режим: низ + конвекція) 18–20 хвилин. Готові слойки посипати пудрою та дати трохи охолонути.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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