Швидкі слойки з кремом і вишнею від Лізи Глінської — ідеальний рецепт десерту з тіста філо

Швидкі слойки з кремом від переможниці МастерШеф Лізи Глінської
Ніжні, хрумкі слойки з заварним кремом і соковитою вишневою начинкою — десерт, який підкорює з першого шматочка. Рецепт від переможниці МастерШеф Лізи Глінської легко приготувати вдома навіть без досвіду.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- тісто філо — 400 г;
- вершкове масло 82% — 150 г;
- цукрова пудра — для подачі.
Для заварного крему:
- молоко — 300 мл;
- жовтки — 40 г (2 шт.);
- цукор — 50 г (2 ст. л. з гіркою);
- ваніль або ванільний цукор — на смак;
- борошно — 15 г (3 ч. л.);
- кукурудзяний крохмаль — 15 г (3 ч. л.);
- вершкове масло 82% — 30 г.
Для вишневої начинки:
- вишня без кісточок — 300 г;
- кукурудзяний крохмаль — 20 г;
- цукор — 30 г (1 ст. л. з гіркою + 1 ч. л.);
- вода або вишневий сік — 50 мл.
Спосіб приготування
Для приготування заварного крему в сотейнику змішати жовтки з цукром, додати борошно та крохмаль, перемішати. Ввести ваніль і поступово тепле молоко: спочатку третину, потім решту, ретельно вимішуючи.
Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Дати прокипіти 30 секунд, зняти з вогню й додати вершкове масло. Перелити у чисту посудину, накрити плівкою в контакт і залишити остигати.
Для вишневої начинки в сотейнику з’єднати вишню, крохмаль, цукор і рідину. Довести до кипіння, варити до загустіння й прозорості, помішуючи. Дати прокипіти 30 секунд, зняти з плити, перелити в інший посуд і накрити плівкою.
Один лист філо змастити вершковим маслом. Згорнути кути до центру у формі "х", потім один з них підгорнути, утворюючи гніздечко.
Наповнити по черзі заварним кремом (30 г) і вишневою начинкою (30 г), накрити трьома вільними куточками.
Перекласти на деко з пергаментом, змастити маслом. Випікати за температури 170 °C (режим: низ + конвекція) 18–20 хвилин. Готові слойки посипати пудрою та дати трохи охолонути.
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