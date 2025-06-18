Десерт из кофе и молока, который освежает лучше мороженого — идеален для лета

Кофейный десерт из кофе. Фото: smachnenke.com.ua

Этот летний десерт из кофейного и молочного желе не требует духовки, но имеет ресторанную подачу. Легкий, ароматный и очень освежающий — он идеально подойдет для жаркого дня и непременно станет вашим фаворитом этого сезона.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится (для кофейного слоя):

кофе растворимый — 4 ч. л.;

сахар коричневый — 40 г (примерно 2 ст. л. без горки);

кипяток — 400 мл.;

желатин быстрорастворимый — 15 г;

вода холодная — 50 мл.

Для молочного слоя:

молоко теплое — 300 мл.;

сахар коричневый — 30 г (1,5 ст. л. без горки);

ванильная эссенция — 5 капель;

желатин быстрорастворимый — 10 г;

вода холодная — 30 мл.

Способ приготовления

Замочить 15 г желатина в 50 мл. холодной воды, перемешать до однородности и оставить набухать. В кипятке (400 мл) растворить кофе и сахар, перемешать. Когда немного остынет, добавить растопленный на водяной бане или в микроволновке желатин.

Кофе и желатин. Фото: smachnenke.com.ua



Перемешать, перелить в форму (подойдет и силиконовая), поставить в холодильник до полного застывания — минимум на 3 часа или на ночь. Готовое кофейное желе нарезать кубиками. Выложить их в стаканчики, предварительно смазанные тонким слоем масла.

Желейные квадратики. Фото: smachnenke.com.ua

Замочить 10 г желатина в 30 мл. холодной воды. Тем временем подогреть молоко, добавить сахар и ванильную эссенцию. Растворить желатин на водяной бане, влить в молоко, перемешать.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Залить кофейные кубики молочной смесью. Поставить десерт в холодильник еще на 2-3 часа до полного застывания.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачей просто осторожно нажать на стенки стаканчика — десерт легко выйдет. Получите нежную, ароматную сладость с насыщенным кофейным вкусом и молочным кремом.

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