Десерт из кофе и молока, который освежает лучше мороженого — идеален для лета

Рецепт из молока и кофе — фаворит среди летних десертов
Этот летний десерт из кофейного и молочного желе не требует духовки, но имеет ресторанную подачу. Легкий, ароматный и очень освежающий — он идеально подойдет для жаркого дня и непременно станет вашим фаворитом этого сезона.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится (для кофейного слоя):
- кофе растворимый — 4 ч. л.;
- сахар коричневый — 40 г (примерно 2 ст. л. без горки);
- кипяток — 400 мл.;
- желатин быстрорастворимый — 15 г;
- вода холодная — 50 мл.
Для молочного слоя:
- молоко теплое — 300 мл.;
- сахар коричневый — 30 г (1,5 ст. л. без горки);
- ванильная эссенция — 5 капель;
- желатин быстрорастворимый — 10 г;
- вода холодная — 30 мл.
Способ приготовления
Замочить 15 г желатина в 50 мл. холодной воды, перемешать до однородности и оставить набухать. В кипятке (400 мл) растворить кофе и сахар, перемешать. Когда немного остынет, добавить растопленный на водяной бане или в микроволновке желатин.
Перемешать, перелить в форму (подойдет и силиконовая), поставить в холодильник до полного застывания — минимум на 3 часа или на ночь. Готовое кофейное желе нарезать кубиками. Выложить их в стаканчики, предварительно смазанные тонким слоем масла.
Замочить 10 г желатина в 30 мл. холодной воды. Тем временем подогреть молоко, добавить сахар и ванильную эссенцию. Растворить желатин на водяной бане, влить в молоко, перемешать.
Залить кофейные кубики молочной смесью. Поставить десерт в холодильник еще на 2-3 часа до полного застывания.
Перед подачей просто осторожно нажать на стенки стаканчика — десерт легко выйдет. Получите нежную, ароматную сладость с насыщенным кофейным вкусом и молочным кремом.
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