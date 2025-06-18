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Главная Рецепты Рецепт из молока и кофе — фаворит среди летних десертов

Рецепт из молока и кофе — фаворит среди летних десертов

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 03:00
Десерт из кофе и молока, который освежает лучше мороженого — идеален для лета
Кофейный десерт из кофе. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

Этот летний десерт из кофейного и молочного желе не требует духовки, но имеет ресторанную подачу. Легкий, ароматный и очень освежающий — он идеально подойдет для жаркого дня и непременно станет вашим фаворитом этого сезона.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится (для кофейного слоя):

  • кофе растворимый — 4 ч. л.;
  • сахар коричневый — 40 г (примерно 2 ст. л. без горки);
  • кипяток — 400 мл.;
  • желатин быстрорастворимый — 15 г;
  • вода холодная — 50 мл.

Для молочного слоя:

  • молоко теплое — 300 мл.;
  • сахар коричневый — 30 г (1,5 ст. л. без горки);
  • ванильная эссенция — 5 капель;
  • желатин быстрорастворимый — 10 г;
  • вода холодная — 30 мл.

Способ приготовления

Замочить 15 г желатина в 50 мл. холодной воды, перемешать до однородности и оставить набухать. В кипятке (400 мл) растворить кофе и сахар, перемешать. Когда немного остынет, добавить растопленный на водяной бане или в микроволновке желатин.

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Кофе и желатин. Фото: smachnenke.com.ua


Перемешать, перелить в форму (подойдет и силиконовая), поставить в холодильник до полного застывания — минимум на 3 часа или на ночь. Готовое кофейное желе нарезать кубиками. Выложить их в стаканчики, предварительно смазанные тонким слоем масла.

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Желейные квадратики. Фото: smachnenke.com.ua

Замочить 10 г желатина в 30 мл. холодной воды. Тем временем подогреть молоко, добавить сахар и ванильную эссенцию. Растворить желатин на водяной бане, влить в молоко, перемешать.

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Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Залить кофейные кубики молочной смесью. Поставить десерт в холодильник еще на 2-3 часа до полного застывания.

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Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачей просто осторожно нажать на стенки стаканчика — десерт легко выйдет. Получите нежную, ароматную сладость с насыщенным кофейным вкусом и молочным кремом.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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