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Головна Рецепти Рецепт з молока та кави — фаворит серед літніх десертів

Рецепт з молока та кави — фаворит серед літніх десертів

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 03:00
Десерт з кави та молока, який освіжає краще за морозиво — ідеальний для літа
Кавовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки

Цей літній десерт із кавового й молочного желе не потребує духовки, але має ресторанну подачу. Легкий, ароматний і дуже освіжаючий — він ідеально підійде для спекотного дня та неодмінно стане вашим фаворитом цього сезону.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться (для кавового шару):

  • кава розчинна — 4 ч. л.;
  • цукор коричневий — 40 г (приблизно 2 ст. л. без гірки);
  • окріп — 400 мл.;
  • желатин швидкорозчинний — 15 г;
  • вода холодна — 50 мл.

Для молочного шару:

  • молоко тепле — 300 мл.;
  • цукор коричневий — 30 г (1,5 ст. л. без гірки);
  • ванільна есенція — 5 крапель;
  • желатин швидкорозчинний — 10 г;
  • вода холодна — 30 мл.

Спосіб приготування

Замочити 15 г желатину у 50 мл. холодної води, перемішати до однорідності й залишити набухати. В окропі (400 мл) розчинити каву та цукор, перемішати. Коли трохи охолоне, додати розтоплений на водяній бані або в мікрохвильовці желатин.

кавовий десерт
Кава та желатин. Фото: smachnenke.com.ua


Перемішати, перелити у форму (підійде й силіконова), поставити в холодильник до повного застигання — щонайменше на 3 години або на ніч. Готове кавове желе нарізати кубиками. Викласти їх у стаканчики, попередньо змащені тонким шаром олії.

рецепт кавового десерта
Желейні квадратики. Фото: smachnenke.com.ua

Замочити 10 г желатину в 30 мл. холодної води. Тим часом підігріти молоко, додати цукор і ванільну есенцію. Розчинити желатин на водяній бані, влити у молоко, перемішати.

смачний рецепт кавового десерта
Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Залити кавові кубики молочною сумішшю. Поставити десерт у холодильник ще на 2–3 години до повного застигання.

простий рецепт кавового десерта
Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачею просто обережно натиснути на стінки стаканчика — десерт легко вийде. Отримаєте ніжну, ароматну насолоду з насиченим кавовим смаком і молочним кремом.

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солодощі кава молоко десерт рецепт
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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