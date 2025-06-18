Десерт з кави та молока, який освіжає краще за морозиво — ідеальний для літа

Кавовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей літній десерт із кавового й молочного желе не потребує духовки, але має ресторанну подачу. Легкий, ароматний і дуже освіжаючий — він ідеально підійде для спекотного дня та неодмінно стане вашим фаворитом цього сезону.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться (для кавового шару):

кава розчинна — 4 ч. л.;

цукор коричневий — 40 г (приблизно 2 ст. л. без гірки);

окріп — 400 мл.;

желатин швидкорозчинний — 15 г;

вода холодна — 50 мл.

Для молочного шару:

молоко тепле — 300 мл.;

цукор коричневий — 30 г (1,5 ст. л. без гірки);

ванільна есенція — 5 крапель;

желатин швидкорозчинний — 10 г;

вода холодна — 30 мл.

Спосіб приготування

Замочити 15 г желатину у 50 мл. холодної води, перемішати до однорідності й залишити набухати. В окропі (400 мл) розчинити каву та цукор, перемішати. Коли трохи охолоне, додати розтоплений на водяній бані або в мікрохвильовці желатин.

Кава та желатин. Фото: smachnenke.com.ua



Перемішати, перелити у форму (підійде й силіконова), поставити в холодильник до повного застигання — щонайменше на 3 години або на ніч. Готове кавове желе нарізати кубиками. Викласти їх у стаканчики, попередньо змащені тонким шаром олії.

Желейні квадратики. Фото: smachnenke.com.ua

Замочити 10 г желатину в 30 мл. холодної води. Тим часом підігріти молоко, додати цукор і ванільну есенцію. Розчинити желатин на водяній бані, влити у молоко, перемішати.

Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Залити кавові кубики молочною сумішшю. Поставити десерт у холодильник ще на 2–3 години до повного застигання.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачею просто обережно натиснути на стінки стаканчика — десерт легко вийде. Отримаєте ніжну, ароматну насолоду з насиченим кавовим смаком і молочним кремом.

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