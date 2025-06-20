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Главная Рецепты Рецепт из кабачков — хит лета 2025, котлеты с сюрпризом

Рецепт из кабачков — хит лета 2025, котлеты с сюрпризом

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Дата публикации 20 июня 2025 21:00
Рецепт кабачковых котлет с творожной начинкой — хит лета 2025 года, который захочется готовить каждый день
Котлеты из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем вам подборку удачных рецептов котлет

Эти котлеты из кабачков — не оладьи и не обычное овощное блюдо. Внутри скрывается тягучий сыр, а сверху — хрустящая корочка. Без мяса, но настолько вкусные, что исчезают со стола первыми. Идеальный вариант на обед или перекус в разгар овощного сезона.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 500 г (после натирания и отжима);
  • картофель — 150-200 г;
  • морковь — 150-200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 3-5 ст. л.;
  • зелень — пучок (укроп, петрушка);
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • соль — 1 ч. л.;
  • черный перец — по вкусу;
  • моцарелла — 100-150 г;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Натереть кабачки, морковь и картофель (часть моркови — на мелкой терке), посолить, оставить на 10-15 минут, а затем хорошо отжать сок. Должно получиться около 440 г овощной массы.

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Натертые кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить измельченную зелень, яйца, чеснок, перец и, при необходимости, еще немного соли. Постепенно ввести муку до густой, пластичной консистенции.

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Кабачки и фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать котлеты: выложить немного массы на ладонь, положить в центр кусочек моцареллы, закрыть и сформировать котлетку, чтобы сыр был полностью внутри.

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Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить на сковороде с разогретым маслом по 5-7 минут с каждой стороны до румяной корочки. Подрумянить еще 1-2 минуты для аппетитного вида. Подавать горячими или холодными — сыр внутри тянется и выглядит очень аппетитно.

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Ужин рецепт оладьи котлеты кабачки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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