Рецепт кабачковых котлет с творожной начинкой — хит лета 2025 года, который захочется готовить каждый день

Рецепт из кабачков — хит лета 2025, котлеты с сюрпризом
Эти котлеты из кабачков — не оладьи и не обычное овощное блюдо. Внутри скрывается тягучий сыр, а сверху — хрустящая корочка. Без мяса, но настолько вкусные, что исчезают со стола первыми. Идеальный вариант на обед или перекус в разгар овощного сезона.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачки — 500 г (после натирания и отжима);
- картофель — 150-200 г;
- морковь — 150-200 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 3-5 ст. л.;
- зелень — пучок (укроп, петрушка);
- чеснок — 1-2 зубчика;
- соль — 1 ч. л.;
- черный перец — по вкусу;
- моцарелла — 100-150 г;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Натереть кабачки, морковь и картофель (часть моркови — на мелкой терке), посолить, оставить на 10-15 минут, а затем хорошо отжать сок. Должно получиться около 440 г овощной массы.
Добавить измельченную зелень, яйца, чеснок, перец и, при необходимости, еще немного соли. Постепенно ввести муку до густой, пластичной консистенции.
Сформировать котлеты: выложить немного массы на ладонь, положить в центр кусочек моцареллы, закрыть и сформировать котлетку, чтобы сыр был полностью внутри.
Обжарить на сковороде с разогретым маслом по 5-7 минут с каждой стороны до румяной корочки. Подрумянить еще 1-2 минуты для аппетитного вида. Подавать горячими или холодными — сыр внутри тянется и выглядит очень аппетитно.
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