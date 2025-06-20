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Головна Рецепти Рецепт з кабачків — хіт літа 2025, котлети із сюрпризом

Рецепт з кабачків — хіт літа 2025, котлети із сюрпризом

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 21:00
Рецепт кабачкових котлет із сирною начинкою — хіт літа 2025 року, який захочеться готувати щодня
Котлети з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо вам добірку вдалих рецептів котлет

Ці котлети з кабачків — не оладки й не звичайна овочева страва. Усередині ховається тягучий сир, а зверху — хрустка скоринка. Без м’яса, але настільки смачні, що зникають зі столу першими. Ідеальний варіант на обід або перекус у розпал овочевого сезону.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 500 г (після натирання і віджимання);
  • картопля — 150–200 г;
  • морква — 150–200 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 3–5 ст. л.;
  • зелень — пучок (кріп, петрушка);
  • часник — 1–2 зубчики;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний перець — до смаку;
  • моцарела — 100–150 г;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Натерти кабачки, моркву й картоплю (частину моркви — на дрібній тертці), посолити, залишити на 10–15 хвилин, а потім добре віджати сік. Має вийти близько 440 г овочевої маси.

рецепт котлет з кабачків та фаршу
Натерті кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Додати подрібнену зелень, яйця, часник, перець і, за потреби, ще трохи солі. Поступово ввести борошно до густої, пластичної консистенції.

простий рецепт котлет з кабачків та фаршу
Кабачки та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Сформувати котлети: викласти трохи маси на долоню, покласти в центр шматочок моцарели, закрити й сформувати котлетку, щоб сир був повністю усередині.

швидкий рецепт котлет з кабачків та фаршу
Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити на сковороді з розігрітою олією по 5–7 хвилин із кожного боку до рум’яної скоринки. Підрум’янити ще 1–2 хвилини для апетитного вигляду. Подавати гарячими або холодними — сир усередині тягнеться й виглядає дуже апетитно.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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