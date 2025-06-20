Рецепт кабачкових котлет із сирною начинкою — хіт літа 2025 року, який захочеться готувати щодня

Котлети з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Ці котлети з кабачків — не оладки й не звичайна овочева страва. Усередині ховається тягучий сир, а зверху — хрустка скоринка. Без м’яса, але настільки смачні, що зникають зі столу першими. Ідеальний варіант на обід або перекус у розпал овочевого сезону.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кабачки — 500 г (після натирання і віджимання);

картопля — 150–200 г;

морква — 150–200 г;

яйця — 2 шт.;

борошно — 3–5 ст. л.;

зелень — пучок (кріп, петрушка);

часник — 1–2 зубчики;

сіль — 1 ч. л.;

чорний перець — до смаку;

моцарела — 100–150 г;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Натерти кабачки, моркву й картоплю (частину моркви — на дрібній тертці), посолити, залишити на 10–15 хвилин, а потім добре віджати сік. Має вийти близько 440 г овочевої маси.

Натерті кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Додати подрібнену зелень, яйця, часник, перець і, за потреби, ще трохи солі. Поступово ввести борошно до густої, пластичної консистенції.

Кабачки та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Сформувати котлети: викласти трохи маси на долоню, покласти в центр шматочок моцарели, закрити й сформувати котлетку, щоб сир був повністю усередині.

Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити на сковороді з розігрітою олією по 5–7 хвилин із кожного боку до рум’яної скоринки. Підрум’янити ще 1–2 хвилини для апетитного вигляду. Подавати гарячими або холодними — сир усередині тягнеться й виглядає дуже апетитно.

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