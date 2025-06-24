Пузырчатые чебуреки на воде — простой рецепт с идеальным тестом

Рецепт самых пузырчатых чебуреков — мука + вода и масло
Эти чебуреки получаются именно такими, как мы любим — с тоненьким тестом, хрустящей пузырчатой корочкой и сочной мясной начинкой внутри. Этот рецепт максимально простой. Без яиц и молочных продуктов в тесте, только вода, мука, уксус и щепотка соли. Готовятся легко, жарятся быстро, а результат — как из летнего кафе у моря.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- мука — 1 кг;
- вода (кипяченая, холодная) — 500 мл;
- соль — щепотка;
- уксус 9% — 1 ст. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.
Начинка:
- фарш — 600 г;
- лук — 250 г;
- молоко — 50 мл;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
В миску просеять муку, добавить холодную воду, соль, уксус и растительное масло. Замесить тесто — сначала в миске, затем на столе. Это займет примерно 5-6 минут. Сформировать шар, положить в пакет и оставить в холодильнике на 30 минут.
Для начинки измельчить лук (блендер или мелкая терка), добавить к фаршу вместе с молоком, солью и перцем. Перемешать до однородности.
Достать тесто, сформировать жгут, разделить на 25 кусочков, сформировать шарики.
Раскатать каждый шарик в тонкую лепешку, выложить ложку фарша, накрыть второй половиной теста, плотно залепить края. Для прочности пройтись вилкой по краям.
Жарить в большом количестве хорошо разогретого масла на сильном огне до золотистой корочки. Готовые чебуреки выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки жира.
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