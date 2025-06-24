Пузырчатые чебуреки на воде — простой рецепт с идеальным тестом

Домашние чебуреки. Фото: smachnenke.com.ua

Эти чебуреки получаются именно такими, как мы любим — с тоненьким тестом, хрустящей пузырчатой корочкой и сочной мясной начинкой внутри. Этот рецепт максимально простой. Без яиц и молочных продуктов в тесте, только вода, мука, уксус и щепотка соли. Готовятся легко, жарятся быстро, а результат — как из летнего кафе у моря.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

мука — 1 кг;

вода (кипяченая, холодная) — 500 мл;

соль — щепотка;

уксус 9% — 1 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.

Начинка:

фарш — 600 г;

лук — 250 г;

молоко — 50 мл;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

В миску просеять муку, добавить холодную воду, соль, уксус и растительное масло. Замесить тесто — сначала в миске, затем на столе. Это займет примерно 5-6 минут. Сформировать шар, положить в пакет и оставить в холодильнике на 30 минут.

Тесто для чебуреков. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки измельчить лук (блендер или мелкая терка), добавить к фаршу вместе с молоком, солью и перцем. Перемешать до однородности.

Приготовление фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Достать тесто, сформировать жгут, разделить на 25 кусочков, сформировать шарики.

Приготовление чебуреков. Фото: smachnenke.com.ua

Раскатать каждый шарик в тонкую лепешку, выложить ложку фарша, накрыть второй половиной теста, плотно залепить края. Для прочности пройтись вилкой по краям.

Жареные чебуреки. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить в большом количестве хорошо разогретого масла на сильном огне до золотистой корочки. Готовые чебуреки выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки жира.

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