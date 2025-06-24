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Главная Рецепты Рецепт самых пузырчатых чебуреков — мука + вода и масло

Рецепт самых пузырчатых чебуреков — мука + вода и масло

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 15:00
Пузырчатые чебуреки на воде — простой рецепт с идеальным тестом
Домашние чебуреки. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления

Эти чебуреки получаются именно такими, как мы любим — с тоненьким тестом, хрустящей пузырчатой корочкой и сочной мясной начинкой внутри. Этот рецепт максимально простой. Без яиц и молочных продуктов в тесте, только вода, мука, уксус и щепотка соли. Готовятся легко, жарятся быстро, а результат — как из летнего кафе у моря.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • мука — 1 кг;
  • вода (кипяченая, холодная) — 500 мл;
  • соль — щепотка;
  • уксус 9% — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.

Начинка:

  • фарш — 600 г;
  • лук — 250 г;
  • молоко — 50 мл;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

В миску просеять муку, добавить холодную воду, соль, уксус и растительное масло. Замесить тесто — сначала в миске, затем на столе. Это займет примерно 5-6 минут. Сформировать шар, положить в пакет и оставить в холодильнике на 30 минут.

рецепт тіста для чебуреків
Тесто для чебуреков. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки измельчить лук (блендер или мелкая терка), добавить к фаршу вместе с молоком, солью и перцем. Перемешать до однородности.

простий рецепт тіста для чебуреків
Приготовление фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Достать тесто, сформировать жгут, разделить на 25 кусочков, сформировать шарики.

смачний рецепт тіста для чебуреків
Приготовление чебуреков. Фото: smachnenke.com.ua

Раскатать каждый шарик в тонкую лепешку, выложить ложку фарша, накрыть второй половиной теста, плотно залепить края. Для прочности пройтись вилкой по краям.

швидкий та вдалий рецепт тіста для чебуреків
Жареные чебуреки. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить в большом количестве хорошо разогретого масла на сильном огне до золотистой корочки. Готовые чебуреки выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки жира.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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