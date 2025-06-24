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Головна Рецепти Рецепт найбільш пузирчастих чебуреків — борошно + вода та олія

Рецепт найбільш пузирчастих чебуреків — борошно + вода та олія

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 15:00
Пузирчасті чебуреки на воді — простий рецепт з ідеальним тістом
Домашні чебуреки. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування

Ці чебуреки виходять саме такими, як ми любимо — з тоненьким тістом, хрусткою пузирчастою скоринкою та соковитою м’ясною начинкою всередині. Цей рецепт максимально простий. Без яєць і молочних продуктів у тісті, лише вода, борошно, оцет і дрібка солі. Готуються легко, смажаться швидко, а результат — як з літнього кафе біля моря.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

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  • борошно — 1 кг;
  • вода (кип’ячена, холодна) — 500 мл;
  • сіль — дрібка;
  • оцет 9% — 1 ст. л.;
  • олія — 1 ст. л.

Начинка:

  • фарш — 600 г;
  • цибуля — 250 г;
  • молоко — 50 мл;
  • сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування

У миску просіяти борошно, додати холодну воду, сіль, оцет та олію. Замісити тісто — спершу в мисці, потім на столі. Це займе приблизно 5–6 хвилин. Сформувати кулю, покласти у пакет і залишити в холодильнику на 30 хвилин.

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рецепт тіста для чебуреків
Тісто для чебуреків. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки подрібнити цибулю (блендер або дрібна тертка), додати до фаршу разом із молоком, сіллю та перцем. Перемішати до однорідності.

простий рецепт тіста для чебуреків
Приготування фаршу. Фото: smachnenke.com.ua

Дістати тісто, сформувати джгут, поділити на 25 шматочків, сформувати кульки.

смачний рецепт тіста для чебуреків
Приготування чебуреків. Фото: smachnenke.com.ua

Розкачати кожну кульку у тонкий корж, викласти ложку фаршу, накрити другою половиною тіста, щільно заліпити краї. Для міцності пройтися виделкою по краях.

швидкий та вдалий рецепт тіста для чебуреків
Смажені чебуреки. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити у великій кількості добре розігрітої олії на сильному вогні до золотистої скоринки. Готові чебуреки викласти на паперові рушники, щоб прибрати надлишки жиру.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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