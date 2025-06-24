Пузирчасті чебуреки на воді — простий рецепт з ідеальним тістом

Домашні чебуреки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці чебуреки виходять саме такими, як ми любимо — з тоненьким тістом, хрусткою пузирчастою скоринкою та соковитою м’ясною начинкою всередині. Цей рецепт максимально простий. Без яєць і молочних продуктів у тісті, лише вода, борошно, оцет і дрібка солі. Готуються легко, смажаться швидко, а результат — як з літнього кафе біля моря.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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борошно — 1 кг;

вода (кип’ячена, холодна) — 500 мл;

сіль — дрібка;

оцет 9% — 1 ст. л.;

олія — 1 ст. л.

Начинка:

фарш — 600 г;

цибуля — 250 г;

молоко — 50 мл;

сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування

У миску просіяти борошно, додати холодну воду, сіль, оцет та олію. Замісити тісто — спершу в мисці, потім на столі. Це займе приблизно 5–6 хвилин. Сформувати кулю, покласти у пакет і залишити в холодильнику на 30 хвилин.

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Тісто для чебуреків. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки подрібнити цибулю (блендер або дрібна тертка), додати до фаршу разом із молоком, сіллю та перцем. Перемішати до однорідності.

Приготування фаршу. Фото: smachnenke.com.ua

Дістати тісто, сформувати джгут, поділити на 25 шматочків, сформувати кульки.

Приготування чебуреків. Фото: smachnenke.com.ua

Розкачати кожну кульку у тонкий корж, викласти ложку фаршу, накрити другою половиною тіста, щільно заліпити краї. Для міцності пройтися виделкою по краях.

Смажені чебуреки. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити у великій кількості добре розігрітої олії на сильному вогні до золотистої скоринки. Готові чебуреки викласти на паперові рушники, щоб прибрати надлишки жиру.

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