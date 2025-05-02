Очень ленивая лазанья на сковороде — без запекания и лишних хлопот

Рецепт ленивой лазаньи — все готовится сразу в одной сковороде
Этот рецепт ленивой лазаньи — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно поесть без сложных этапов приготовления. Все готовится в одной сковороде, а листы лазаньи не нужно предварительно отваривать или выкладывать слоями.
Рецепт опубликовала anny.cooking на своей странице в Instagram.
Вам понадобится:
- лук — 1 крупный;
- морковь — 1 крупная;
- чеснок — 2 зубчика;
- фарш (говядина + свинина или курятина) — 500 г;
- томатная паста — 4 ст. л.;
- вода — 500-700 мл.;
- листы лазаньи — около 10 шт.;
- масло — для жарки;
- соль, перец, орегано — по вкусу;
- пармезан — для подачи.
Способ приготовления
Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке, чеснок измельчить.
В глубокой сковороде разогреть немного масла, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и жарить еще несколько минут.
Добавить чеснок и фарш, разделяя его лопаткой, жарить до румяности.
Добавить томатную пасту, орегано, соль, перец и хорошо перемешать. Влить воду, довести до кипения, уменьшить огонь.
Листы лазаньи поломать вдоль пополам. Сложить гармошкой и выложить поверх соуса в сковороде. Слегка прижать ложкой, чтобы листы погрузились в соус. Готовить под крышкой на слабом огне примерно 20-25 минут, пока листы не станут мягкими.
Посыпать тертым пармезаном перед подачей. По желанию можно дополнительно посыпать свежей зеленью.
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