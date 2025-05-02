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Рецепт ленивой лазаньи — все готовится сразу в одной сковороде

2 мая 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Очень ленивая лазанья на сковороде — без запекания и лишних хлопот
Ленивая лазанья. Фото: Depositphotos
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот рецепт ленивой лазаньи — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно поесть без сложных этапов приготовления. Все готовится в одной сковороде, а листы лазаньи не нужно предварительно отваривать или выкладывать слоями.

Рецепт опубликовала anny.cooking на своей странице в Instagram.

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Вам понадобится:

  • лук — 1 крупный;
  • морковь — 1 крупная;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • фарш (говядина + свинина или курятина) — 500 г;
  • томатная паста — 4 ст. л.;
  • вода — 500-700 мл.;
  • листы лазаньи — около 10 шт.;
  • масло — для жарки;
  • соль, перец, орегано — по вкусу;
  • пармезан — для подачи.

Способ приготовления

Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке, чеснок измельчить.

рецепт лінивої лазаньї, все готується одразу в одній пательні
Фарш и вода. Фото: скриншот instagram anny.cooking

В глубокой сковороде разогреть немного масла, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и жарить еще несколько минут.

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Добавление томатной пасты. Фото: скриншот instagram anny.cooking

Добавить чеснок и фарш, разделяя его лопаткой, жарить до румяности.

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Листы лазаньи. Фото: скриншот instagram anny.cooking

Добавить томатную пасту, орегано, соль, перец и хорошо перемешать. Влить воду, довести до кипения, уменьшить огонь.

дуже простий рецепт лінивої лазаньї
Листы лазаньи и соус. Фото: скриншот instagram anny.cooking

Листы лазаньи поломать вдоль пополам. Сложить гармошкой и выложить поверх соуса в сковороде. Слегка прижать ложкой, чтобы листы погрузились в соус. Готовить под крышкой на слабом огне примерно 20-25 минут, пока листы не станут мягкими.

домашній рецепт лінивої лазаньї
Готовая лазанья готова. Фото: скриншот instagram anny.cooking

Посыпать тертым пармезаном перед подачей. По желанию можно дополнительно посыпать свежей зеленью.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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