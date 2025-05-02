Очень ленивая лазанья на сковороде — без запекания и лишних хлопот

Ленивая лазанья. Фото: Depositphotos

Этот рецепт ленивой лазаньи — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно поесть без сложных этапов приготовления. Все готовится в одной сковороде, а листы лазаньи не нужно предварительно отваривать или выкладывать слоями.

Рецепт опубликовала anny.cooking на своей странице в Instagram.

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Вам понадобится:

лук — 1 крупный;

морковь — 1 крупная;

чеснок — 2 зубчика;

фарш (говядина + свинина или курятина) — 500 г;

томатная паста — 4 ст. л.;

вода — 500-700 мл.;

листы лазаньи — около 10 шт.;

масло — для жарки;

соль, перец, орегано — по вкусу;

пармезан — для подачи.

Способ приготовления

Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке, чеснок измельчить.

Фарш и вода. Фото: скриншот instagram anny.cooking

В глубокой сковороде разогреть немного масла, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и жарить еще несколько минут.

Добавление томатной пасты. Фото: скриншот instagram anny.cooking

Добавить чеснок и фарш, разделяя его лопаткой, жарить до румяности.

Листы лазаньи. Фото: скриншот instagram anny.cooking

Добавить томатную пасту, орегано, соль, перец и хорошо перемешать. Влить воду, довести до кипения, уменьшить огонь.

Листы лазаньи и соус. Фото: скриншот instagram anny.cooking

Листы лазаньи поломать вдоль пополам. Сложить гармошкой и выложить поверх соуса в сковороде. Слегка прижать ложкой, чтобы листы погрузились в соус. Готовить под крышкой на слабом огне примерно 20-25 минут, пока листы не станут мягкими.

Готовая лазанья готова. Фото: скриншот instagram anny.cooking

Посыпать тертым пармезаном перед подачей. По желанию можно дополнительно посыпать свежей зеленью.

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