Дуже лінива лазанья на сковороді — без запікання і зайвого клопоту

Лінива лазанья. Фото: Depositphotos

Цей рецепт лінивої лазаньї — справжня знахідка для тих, хто хоче смачно поїсти без складних етапів приготування. Усе готується в одній пательні, а листи лазаньї не потрібно попередньо відварювати чи викладати шарами.

Рецепт опублікувала anny.cooking на своїй сторінці в Instagram.

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Вам знадобиться:

цибуля — 1 велика;

морква — 1 велика;

часник — 2 зубчики;

фарш (яловичина + свинина або курятина) — 500 г;

томатна паста — 4 ст. л.;

вода — 500–700 мл;

листи лазаньї — близько 10 шт.;

олія — для смаження;

сіль, перець, орегано — за смаком;

пармезан — для подачі.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на великій тертці, часник подрібнити.

Фарш та вода. Фото: скриншот instagram anny.cooking

У глибокій пательні розігріти трохи олії, обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву і смажити ще кілька хвилин.

Додавання томатної пасти. Фото: скриншот instagram anny.cooking

Додати часник і фарш, розділяючи його лопаткою, смажити до рум’яності.

Листи лазаньї. Фото: скриншот instagram anny.cooking

Додати томатну пасту, орегано, сіль, перець і добре перемішати. Влити воду, довести до кипіння, зменшити вогонь.

Листи лазаньї та соус. Фото: скриншот instagram anny.cooking

Листи лазаньї поламати вздовж навпіл. Скласти гармошкою й викласти поверх соусу в пательні. Злегка притиснути ложкою, щоб листи занурились у соус. Готувати під кришкою на слабкому вогні приблизно 20–25 хвилин, доки листи не стануть м’якими.

Готова лазанья. Фото: скриншот instagram anny.cooking

Посипати тертим пармезаном перед подачею. За бажанням можна додатково притрусити свіжою зеленню.

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