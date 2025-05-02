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Рецепт лінивої лазаньї — все готується одразу в одній пательні

2 травня 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Дуже лінива лазанья на сковороді — без запікання і зайвого клопоту
Лінива лазанья. Фото: Depositphotos
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей рецепт лінивої лазаньї — справжня знахідка для тих, хто хоче смачно поїсти без складних етапів приготування. Усе готується в одній пательні, а листи лазаньї не потрібно попередньо відварювати чи викладати шарами.

Рецепт опублікувала anny.cooking на своїй сторінці в Instagram. 

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Вам знадобиться:

  • цибуля — 1 велика;
  • морква — 1 велика;
  • часник — 2 зубчики;
  • фарш (яловичина + свинина або курятина) — 500 г;
  • томатна паста — 4 ст. л.;
  • вода — 500–700 мл;
  • листи лазаньї — близько 10 шт.;
  • олія — для смаження;
  • сіль, перець, орегано — за смаком;
  • пармезан — для подачі.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на великій тертці, часник подрібнити.

рецепт лінивої лазаньї, все готується одразу в одній пательні
Фарш та вода. Фото: скриншот instagram anny.cooking

У глибокій пательні розігріти трохи олії, обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву і смажити ще кілька хвилин.

простий рецепт лінивої лазаньї
Додавання томатної пасти. Фото: скриншот instagram anny.cooking

Додати часник і фарш, розділяючи його лопаткою, смажити до рум’яності.

смачний рецепт лінивої лазаньї
Листи лазаньї. Фото: скриншот instagram anny.cooking

Додати томатну пасту, орегано, сіль, перець і добре перемішати. Влити воду, довести до кипіння, зменшити вогонь.

дуже простий рецепт лінивої лазаньї
Листи лазаньї та соус. Фото: скриншот instagram anny.cooking

Листи лазаньї поламати вздовж навпіл. Скласти гармошкою й викласти поверх соусу в пательні. Злегка притиснути ложкою, щоб листи занурились у соус. Готувати під кришкою на слабкому вогні приблизно 20–25 хвилин, доки листи не стануть м’якими.

домашній рецепт лінивої лазаньї
Готова лазанья. Фото: скриншот instagram anny.cooking

Посипати тертим пармезаном перед подачею. За бажанням можна додатково притрусити свіжою зеленню.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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