Дуже лінива лазанья на сковороді — без запікання і зайвого клопоту

Рецепт лінивої лазаньї — все готується одразу в одній пательні
Цей рецепт лінивої лазаньї — справжня знахідка для тих, хто хоче смачно поїсти без складних етапів приготування. Усе готується в одній пательні, а листи лазаньї не потрібно попередньо відварювати чи викладати шарами.
Рецепт опублікувала anny.cooking на своїй сторінці в Instagram.
Вам знадобиться:
- цибуля — 1 велика;
- морква — 1 велика;
- часник — 2 зубчики;
- фарш (яловичина + свинина або курятина) — 500 г;
- томатна паста — 4 ст. л.;
- вода — 500–700 мл;
- листи лазаньї — близько 10 шт.;
- олія — для смаження;
- сіль, перець, орегано — за смаком;
- пармезан — для подачі.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на великій тертці, часник подрібнити.
У глибокій пательні розігріти трохи олії, обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву і смажити ще кілька хвилин.
Додати часник і фарш, розділяючи його лопаткою, смажити до рум’яності.
Додати томатну пасту, орегано, сіль, перець і добре перемішати. Влити воду, довести до кипіння, зменшити вогонь.
Листи лазаньї поламати вздовж навпіл. Скласти гармошкою й викласти поверх соусу в пательні. Злегка притиснути ложкою, щоб листи занурились у соус. Готувати під кришкою на слабкому вогні приблизно 20–25 хвилин, доки листи не стануть м’якими.
Посипати тертим пармезаном перед подачею. За бажанням можна додатково притрусити свіжою зеленню.
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