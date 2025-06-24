Рецепт котлет с кабачками и телятиной — сочные и мягкие

Котлеты с кабачками и телятиной. Фото: gospodynka.com.ua

Эти котлеты — настоящий кулинарный сюрприз лета. Много овощей, двойная порция мяса, нежная текстура и сочность, которая буквально течет по рукам. Идеальный вариант на обед или ужин, который оценят и взрослые, и дети.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

куриное филе — 600 г;

телятина — 300 г;

картофель — 150 г;

кабачки — 350-400 г;

лук — 1-2 шт.;

морковь — 1 шт.;

белый хлеб — 4-5 ломтиков;

чеснок — 2-3 зубчика;

яйцо — 1 шт.;

соль, перец черный молотый — по своему вкусу;

сливочное масло — 2-3 ч. л.;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Пропустить через мясорубку 300 г куриного филе, всю телятину, картофель, кабачки, морковь, лук и хлеб.

Приготовление фарша. Фото: gospodynka.com.ua



Добавить измельченный чеснок, яйцо и остальное куриное филе, нарезанное мелкими кубиками. Посолить, поперчить, хорошо перемешать руками.

Котлеты и сливочное масло. Фото: gospodynka.com.ua

Сформировать котлеты. Обжарить на сковороде с разогретым маслом с обеих сторон до румяной корочки (не обязательно до полной готовности).

Сочная котлета Фото: gospodynka.com.ua

Переложить котлеты в форму для запекания, налить немного воды на дно, добавить несколько кусочков сливочного масла. Накрыть крышкой или фольгой и запекать в духовке при температуре 200 °C около 20 минут.

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