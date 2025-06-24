Рецепт котлет с кабачками и телятиной — сочные и мягкие

Рецепт котлет на лето — секрет сочности, аж по рукам течет
Эти котлеты — настоящий кулинарный сюрприз лета. Много овощей, двойная порция мяса, нежная текстура и сочность, которая буквально течет по рукам. Идеальный вариант на обед или ужин, который оценят и взрослые, и дети.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриное филе — 600 г;
- телятина — 300 г;
- картофель — 150 г;
- кабачки — 350-400 г;
- лук — 1-2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- белый хлеб — 4-5 ломтиков;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- яйцо — 1 шт.;
- соль, перец черный молотый — по своему вкусу;
- сливочное масло — 2-3 ч. л.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Пропустить через мясорубку 300 г куриного филе, всю телятину, картофель, кабачки, морковь, лук и хлеб.
Добавить измельченный чеснок, яйцо и остальное куриное филе, нарезанное мелкими кубиками. Посолить, поперчить, хорошо перемешать руками.
Сформировать котлеты. Обжарить на сковороде с разогретым маслом с обеих сторон до румяной корочки (не обязательно до полной готовности).
Переложить котлеты в форму для запекания, налить немного воды на дно, добавить несколько кусочков сливочного масла. Накрыть крышкой или фольгой и запекать в духовке при температуре 200 °C около 20 минут.
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