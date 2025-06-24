Рецепт котлет з кабачками та телятиною — соковиті та м’які

Котлети з кабачками та телятиною. Фото: gospodynka.com.ua

Ці котлети — справжній кулінарний сюрприз літа. Багато овочів, подвійна порція м’яса, ніжна текстура й соковитість, що буквально тече по руках. Ідеальний варіант на обід чи вечерю, який оцінять і дорослі, і діти.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 600 г;

телятина — 300 г;

картопля — 150 г;

кабачки — 350–400 г;

цибуля — 1–2 шт.;

морква — 1 шт.;

білий хліб — 4–5 скибок;

часник — 2–3 зубчики;

яйце — 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

вершкове масло — 2–3 ч. л.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Пропустити через м’ясорубку 300 г курячого філе, усю телятину, картоплю, кабачки, моркву, цибулю та хліб.

Приготування фаршу. Фото: gospodynka.com.ua



Додати подрібнений часник, яйце та решту курячого філе, нарізаного дрібними кубиками. Посолити, поперчити, добре перемішати руками.

Котлети та вершкове масло. Фото: gospodynka.com.ua

Сформувати котлети. Обсмажити на сковороді з розігрітою олією з обох боків до рум’яної скоринки (не обов’язково до повної готовності).

Соковита котлета. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти котлети у форму для запікання, налити трохи води на дно, додати кілька шматочків вершкового масла. Накрити кришкою або фольгою й запікати в духовці при температурі 200 °C близько 20 хвилин.

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