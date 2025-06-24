Рецепт котлет з кабачками та телятиною — соковиті та м’які

Рецепт котлет на літо — секрет соковитості, аж по руках тече
Ці котлети — справжній кулінарний сюрприз літа. Багато овочів, подвійна порція м’яса, ніжна текстура й соковитість, що буквально тече по руках. Ідеальний варіант на обід чи вечерю, який оцінять і дорослі, і діти.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 600 г;
- телятина — 300 г;
- картопля — 150 г;
- кабачки — 350–400 г;
- цибуля — 1–2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- білий хліб — 4–5 скибок;
- часник — 2–3 зубчики;
- яйце — 1 шт.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- вершкове масло — 2–3 ч. л.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Пропустити через м’ясорубку 300 г курячого філе, усю телятину, картоплю, кабачки, моркву, цибулю та хліб.
Додати подрібнений часник, яйце та решту курячого філе, нарізаного дрібними кубиками. Посолити, поперчити, добре перемішати руками.
Сформувати котлети. Обсмажити на сковороді з розігрітою олією з обох боків до рум’яної скоринки (не обов’язково до повної готовності).
Перекласти котлети у форму для запікання, налити трохи води на дно, додати кілька шматочків вершкового масла. Накрити кришкою або фольгою й запікати в духовці при температурі 200 °C близько 20 хвилин.
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