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Головна Рецепти Рецепт котлет на літо — секрет соковитості, аж по руках тече

Рецепт котлет на літо — секрет соковитості, аж по руках тече

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Дата публікації: 24 червня 2025 21:00
Рецепт котлет з кабачками та телятиною — соковиті та м’які
Котлети з кабачками та телятиною. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Пропонуємо вам добірку вдалих рецептів котлет Спосіб приготування

Ці котлети — справжній кулінарний сюрприз літа. Багато овочів, подвійна порція м’яса, ніжна текстура й соковитість, що буквально тече по руках. Ідеальний варіант на обід чи вечерю, який оцінять і дорослі, і діти.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 600 г;
  • телятина — 300 г;
  • картопля — 150 г;
  • кабачки — 350–400 г;
  • цибуля — 1–2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • білий хліб — 4–5 скибок;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
  • вершкове масло — 2–3 ч. л.;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Пропустити через м’ясорубку 300 г курячого філе, усю телятину, картоплю, кабачки, моркву, цибулю та хліб.

рецепт соковитих котлет
Приготування фаршу. Фото: gospodynka.com.ua


Додати подрібнений часник, яйце та решту курячого філе, нарізаного дрібними кубиками. Посолити, поперчити, добре перемішати руками.

рецепт смачних соковитих котлет
Котлети та вершкове масло. Фото: gospodynka.com.ua

Сформувати котлети. Обсмажити на сковороді з розігрітою олією з обох боків до рум’яної скоринки (не обов’язково до повної готовності).

простий рецепт соковитих котлет
Соковита котлета. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти котлети у форму для запікання, налити трохи води на дно, додати кілька шматочків вершкового масла. Накрити кришкою або фольгою й запікати в духовці при температурі 200 °C близько 20 хвилин.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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