Картофельные вареники без яиц — тесто на кефире и нежная начинка, рецепт

Картофельные вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Эти домашние вареники с картошкой имеют мягкое тесто без яиц и сочную начинку из вареных яиц, пюре и жареного лука. Простое, бюджетное и очень вкусное блюдо для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кефир — 400 мл;

соль — 1 ч. л.;

мука — 600 г.

Для начинки:

картофель — 900 г (вес неочищенного);

лук — 2-3 шт. (≈150 г);

яйца вареные — 4 шт.;

сливочное масло — по вкусу;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

В глубокую миску насыпать часть муки, добавить соль и влить кефир. Замесить тесто, постепенно добавляя остальную муку. Должно получиться мягкое, эластичное тесто. Оставить его на 1 час, за это время обмять один раз.

Тесто для вареников. Фото: smachnenke.com.ua

Картофель сварить до готовности, слить воду и сделать пюре. Яйца отварить, натереть на терке.

Тесто и картофельная начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле с добавлением сливочного масла до мягкости. Смешать лук с яйцами, добавить к картофельному пюре и перемешать. Посолить начинку, по желанию добавить перец.

Готовые вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто разделить на части, раскатать тонкий пласт, вырезать кружочки. В центр каждого выложить начинку, залепить края. Варить вареники в подсоленной воде 3-4 минуты после всплытия. Подавать со сметаной или жареным луком.

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