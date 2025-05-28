Картофельные вареники без яиц — тесто на кефире и нежная начинка, рецепт

Рецепт картофельных вареников — тесто на кефире и без яиц
Эти домашние вареники с картошкой имеют мягкое тесто без яиц и сочную начинку из вареных яиц, пюре и жареного лука. Простое, бюджетное и очень вкусное блюдо для всей семьи.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кефир — 400 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- мука — 600 г.
Для начинки:
- картофель — 900 г (вес неочищенного);
- лук — 2-3 шт. (≈150 г);
- яйца вареные — 4 шт.;
- сливочное масло — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
В глубокую миску насыпать часть муки, добавить соль и влить кефир. Замесить тесто, постепенно добавляя остальную муку. Должно получиться мягкое, эластичное тесто. Оставить его на 1 час, за это время обмять один раз.
Картофель сварить до готовности, слить воду и сделать пюре. Яйца отварить, натереть на терке.
Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле с добавлением сливочного масла до мягкости. Смешать лук с яйцами, добавить к картофельному пюре и перемешать. Посолить начинку, по желанию добавить перец.
Тесто разделить на части, раскатать тонкий пласт, вырезать кружочки. В центр каждого выложить начинку, залепить края. Варить вареники в подсоленной воде 3-4 минуты после всплытия. Подавать со сметаной или жареным луком.
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