Ліниві вареники з сиром за 15 хвилин — швидкий рецепт

Вареники. Фото: popoisty.com

Ліниві вареники — це ідеальний варіант для швидкого сніданку або вечері. Вони готуються просто й без зайвого клопоту, але за смаком не поступаються класичним. А це варіант із "секретом" точно стане вашим фаворитом.

Рецептом поділилися "Попоїсти".

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Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 300 г

яйця — 3 шт.

борошно — 70 г

кріп — 20 г;

сир твердий — 30 г

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування

У мисці поєднати кисломолочний сир, яйця та сіль. Перемішати. Додати дрібно нарізаний кріп.

Приготування тіста. Фото: popoisty.com

До суміші поступово ввести борошно та перемішати до однорідної консистенції.

Твердий сир нарізати кубиками. Взяти трохи тіста та сформувати плесканець, всередину покласти шматочок сиру та сформувати кульку.

Формування вареників. Фото: popoisty.com

Варити вареники у киплячій підсоленій воді протягом 3-4 хвилин. За смаком можна подавати з вершковим маслом або сметаною.

Готові вареники. Фото: popoisty.com

Раніше ми ділилися рецептом "лінивих" пельменів без ліплення.

А також спробуйте приготувати лінивий "Наполеон" за 10 хвилин без випікання та розкатки коржів.