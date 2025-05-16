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Ліниві вареники за 15 хвилин — рецепт без розкатки тіста

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Дата публікації: 16 травня 2025 19:10
Ліниві вареники з сиром за 15 хвилин — швидкий рецепт
Вареники. Фото: popoisty.com

Ліниві вареники — це ідеальний варіант для швидкого сніданку або вечері. Вони готуються просто й без зайвого клопоту, але за смаком не поступаються класичним. А це варіант із "секретом" точно стане вашим фаворитом.

Рецептом поділилися "Попоїсти".

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Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 300 г
  • яйця — 3 шт.
  • борошно — 70 г
  • кріп — 20 г;
  • сир твердий — 30 г
  • сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування

У мисці поєднати кисломолочний сир, яйця та сіль. Перемішати. Додати дрібно нарізаний кріп.

Ліниві вареники з кропом - рецепт
Приготування тіста. Фото: popoisty.com

До суміші поступово ввести борошно та перемішати до однорідної консистенції.

Твердий сир нарізати кубиками. Взяти трохи тіста та сформувати плесканець, всередину покласти шматочок сиру та сформувати кульку.

Ліниві вареники з начинкою - рецепт
Формування вареників. Фото: popoisty.com

Варити вареники у киплячій підсоленій воді протягом 3-4 хвилин. За смаком можна подавати з вершковим маслом або сметаною.

Ліниві вареники з начинкою - рецепт на 15 хвилин
Готові вареники. Фото: popoisty.com

Раніше ми ділилися рецептом "лінивих" пельменів без ліплення.

А також спробуйте приготувати лінивий "Наполеон" за 10 хвилин без випікання та розкатки коржів.

сир рецепти рецепт вареники тісто
Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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