Ліниві вареники з сиром за 15 хвилин — швидкий рецепт

Ліниві вареники за 15 хвилин — рецепт без розкатки тіста
Ліниві вареники — це ідеальний варіант для швидкого сніданку або вечері. Вони готуються просто й без зайвого клопоту, але за смаком не поступаються класичним. А це варіант із "секретом" точно стане вашим фаворитом.
Рецептом поділилися "Попоїсти".
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 300 г
- яйця — 3 шт.
- борошно — 70 г
- кріп — 20 г;
- сир твердий — 30 г
- сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування
У мисці поєднати кисломолочний сир, яйця та сіль. Перемішати. Додати дрібно нарізаний кріп.
До суміші поступово ввести борошно та перемішати до однорідної консистенції.
Твердий сир нарізати кубиками. Взяти трохи тіста та сформувати плесканець, всередину покласти шматочок сиру та сформувати кульку.
Варити вареники у киплячій підсоленій воді протягом 3-4 хвилин. За смаком можна подавати з вершковим маслом або сметаною.
Раніше ми ділилися рецептом "лінивих" пельменів без ліплення.
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