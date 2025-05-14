Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Рецепти Лінивий "Наполеон" за 10 хвилин — знадобиться лаваш

Лінивий "Наполеон" за 10 хвилин — знадобиться лаваш

Ua en ru
Дата публікації: 14 травня 2025 19:29
Лінивий Наполеон з лаваша за 10 хвилин — рецепт
Лінивий "Наполеон". Фото: скриншот

Улюблений торт багатьох "Наполеон", але його приготування займає чимало часу. Але пропонуємо вам спробувати не менш смачний та вишуканий десерт, який смакує так само, а готується за лічені хвилини.

Рецептом поділилася MaggTasty.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт;
  • цукор — 200 г;
  • борошно — 40 г;
  • молоко — 500 мл;
  • тонкий лаваш — 300-400 г.

Спосіб приготування

Яйця змішати з молоком, цукром та борошном до однорідної консистенції. Перелити масу у сотейник та на середньому вогні довести до кипіння. Як тільки крем почне загущуватися — зняти з вогню та дати охолонути.

Лінивий десерт Наполеон - рецепт з лавашем
Приготування лінивого "Наполеону". Фото: скриншот

Лаваш нарізати на дрібні шматочки, викласти на деко ті підсушити у розігрітій до 180 градусів духовці.

У креманку викласти тісто з лавашу та змастити кремом, повторити шари. Зверху, за бажанням, десерт можна прикрасити ягодами або горішками.

Лінивий Наполеон у креманках - рецепт
Готовий десерт. Фото: скриншот

Раніше ми ділилися рецептом найкращого пирога у Франції, який точно не залишить вас байдужими.

Також приготуйте неперевершений торт "Смак дитинства", який сподобається і дітям, і дорослим.

рецепти десерт торт рецепт Наполеон
Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /