Лінивий Наполеон з лаваша за 10 хвилин — рецепт

Лінивий "Наполеон". Фото: скриншот

Улюблений торт багатьох "Наполеон", але його приготування займає чимало часу. Але пропонуємо вам спробувати не менш смачний та вишуканий десерт, який смакує так само, а готується за лічені хвилини.

Рецептом поділилася MaggTasty.

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Вам знадобиться:

яйця — 4 шт;

цукор — 200 г;

борошно — 40 г;

молоко — 500 мл;

тонкий лаваш — 300-400 г.

Спосіб приготування

Яйця змішати з молоком, цукром та борошном до однорідної консистенції. Перелити масу у сотейник та на середньому вогні довести до кипіння. Як тільки крем почне загущуватися — зняти з вогню та дати охолонути.

Приготування лінивого "Наполеону". Фото: скриншот

Лаваш нарізати на дрібні шматочки, викласти на деко ті підсушити у розігрітій до 180 градусів духовці.

У креманку викласти тісто з лавашу та змастити кремом, повторити шари. Зверху, за бажанням, десерт можна прикрасити ягодами або горішками.

Готовий десерт. Фото: скриншот

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