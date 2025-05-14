Лінивий Наполеон з лаваша за 10 хвилин — рецепт

Лінивий "Наполеон" за 10 хвилин — знадобиться лаваш
Улюблений торт багатьох "Наполеон", але його приготування займає чимало часу. Але пропонуємо вам спробувати не менш смачний та вишуканий десерт, який смакує так само, а готується за лічені хвилини.
Рецептом поділилася MaggTasty.
Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт;
- цукор — 200 г;
- борошно — 40 г;
- молоко — 500 мл;
- тонкий лаваш — 300-400 г.
Спосіб приготування
Яйця змішати з молоком, цукром та борошном до однорідної консистенції. Перелити масу у сотейник та на середньому вогні довести до кипіння. Як тільки крем почне загущуватися — зняти з вогню та дати охолонути.
Лаваш нарізати на дрібні шматочки, викласти на деко ті підсушити у розігрітій до 180 градусів духовці.
У креманку викласти тісто з лавашу та змастити кремом, повторити шари. Зверху, за бажанням, десерт можна прикрасити ягодами або горішками.
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