Ленивый Наполеон из лаваша за 10 минут - рецепт ленивого Наполеона - рецепт

Ленивый "Наполеон". Фото: скриншот

Любимый торт многих "Наполеон", но его приготовление занимает немало времени. Но предлагаем вам попробовать не менее вкусный и изысканный десерт, который на вкус так же, а готовится за считанные минуты.

Рецептом поделилась MaggTasty.

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Вам понадобится:

яйца — 4 шт;

сахар — 200 г;

мука — 40 г;

молоко — 500 мл;

тонкий лаваш — 300-400 г.

Способ приготовления

Яйца смешать с молоком, сахаром и мукой до однородной консистенции. Перелить массу в сотейник и на среднем огне довести до кипения. Как только крем начнет загустевать — снять с огня и дать остыть.

Приготовление ленивого "Наполеона". Фото: скриншот

Лаваш нарезать на мелкие кусочки, выложить на противень и подсушить в разогретой до 180 градусов духовке.

В креманку выложить тесто из лаваша и смазать кремом, повторить слои. Сверху, по желанию, десерт можно украсить ягодами или орешками.

Готовый десерт готов. Фото: скриншот

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