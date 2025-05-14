Ленивый Наполеон из лаваша за 10 минут - рецепт ленивого Наполеона - рецепт

Ленивый "Наполеон" за 10 минут — понадобится лаваш
Любимый торт многих "Наполеон", но его приготовление занимает немало времени. Но предлагаем вам попробовать не менее вкусный и изысканный десерт, который на вкус так же, а готовится за считанные минуты.
Рецептом поделилась MaggTasty.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт;
- сахар — 200 г;
- мука — 40 г;
- молоко — 500 мл;
- тонкий лаваш — 300-400 г.
Способ приготовления
Яйца смешать с молоком, сахаром и мукой до однородной консистенции. Перелить массу в сотейник и на среднем огне довести до кипения. Как только крем начнет загустевать — снять с огня и дать остыть.
Лаваш нарезать на мелкие кусочки, выложить на противень и подсушить в разогретой до 180 градусов духовке.
В креманку выложить тесто из лаваша и смазать кремом, повторить слои. Сверху, по желанию, десерт можно украсить ягодами или орешками.
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