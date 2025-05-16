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Ленивые вареники за 15 минут — рецепт без раскатки теста

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Дата публикации 16 мая 2025 19:10
Ленивые вареники с творогом за 15 минут — быстрый рецепт
Вареники. Фото: popoisty.com

Ленивые вареники - это идеальный вариант для быстрого завтрака или ужина. Они готовятся просто и без лишних хлопот, но по вкусу не уступают классическим. А это вариант с "секретом" точно станет вашим фаворитом.

Рецептом поделились "Попоїсти".

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Вам понадобится:

  • творог кисломолочный — 300 г
  • яйца — 3 шт.
  • мука — 70 г
  • укроп — 20 г;
  • сыр твердый — 30 г
  • соль — 1 ч. л.

Способ приготовления

В миске соединить творог, яйца и соль. Перемешать. Добавить мелко нарезанный укроп.

Ліниві вареники з кропом - рецепт
Приготовление теста. Фото: popoisty.com

В смесь постепенно ввести муку и перемешать до однородной консистенции.

Твердый сыр нарезать кубиками. Взять немного теста и сформировать лепешку, внутрь положить кусочек сыра и сформировать шарик.

Ліниві вареники з начинкою - рецепт
Формирование вареников. Фото: popoisty.com

Варить вареники в кипящей подсоленной воде в течение 3-4 минут. По вкусу можно подавать со сливочным маслом или сметаной.

Ліниві вареники з начинкою - рецепт на 15 хвилин
Готовые вареники. Фото: popoisty.com

Ранее мы делились рецептом "ленивых" пельменей без лепки.

А также попробуйте приготовить ленивый "Наполеон" за 10 минут без выпекания и раскатки коржей.

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Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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