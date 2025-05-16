Ленивые вареники с творогом за 15 минут — быстрый рецепт

Вареники. Фото: popoisty.com

Ленивые вареники - это идеальный вариант для быстрого завтрака или ужина. Они готовятся просто и без лишних хлопот, но по вкусу не уступают классическим. А это вариант с "секретом" точно станет вашим фаворитом.

Рецептом поделились "Попоїсти".

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Вам понадобится:

творог кисломолочный — 300 г

яйца — 3 шт.

мука — 70 г

укроп — 20 г;

сыр твердый — 30 г

соль — 1 ч. л.

Способ приготовления

В миске соединить творог, яйца и соль. Перемешать. Добавить мелко нарезанный укроп.

Приготовление теста. Фото: popoisty.com

В смесь постепенно ввести муку и перемешать до однородной консистенции.

Твердый сыр нарезать кубиками. Взять немного теста и сформировать лепешку, внутрь положить кусочек сыра и сформировать шарик.

Формирование вареников. Фото: popoisty.com

Варить вареники в кипящей подсоленной воде в течение 3-4 минут. По вкусу можно подавать со сливочным маслом или сметаной.

Готовые вареники. Фото: popoisty.com

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