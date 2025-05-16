Ленивые вареники с творогом за 15 минут — быстрый рецепт

Ленивые вареники за 15 минут — рецепт без раскатки теста
Ленивые вареники - это идеальный вариант для быстрого завтрака или ужина. Они готовятся просто и без лишних хлопот, но по вкусу не уступают классическим. А это вариант с "секретом" точно станет вашим фаворитом.
Рецептом поделились "Попоїсти".
Вам понадобится:
- творог кисломолочный — 300 г
- яйца — 3 шт.
- мука — 70 г
- укроп — 20 г;
- сыр твердый — 30 г
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления
В миске соединить творог, яйца и соль. Перемешать. Добавить мелко нарезанный укроп.
В смесь постепенно ввести муку и перемешать до однородной консистенции.
Твердый сыр нарезать кубиками. Взять немного теста и сформировать лепешку, внутрь положить кусочек сыра и сформировать шарик.
Варить вареники в кипящей подсоленной воде в течение 3-4 минут. По вкусу можно подавать со сливочным маслом или сметаной.
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