Картопляні вареники без яєць — тісто на кефірі та ніжна начинка, рецепт

Картопляні вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Ці домашні вареники з картоплею мають м’яке тісто без яєць і соковиту начинку з варених яєць, пюре та смаженої цибулі. Проста, бюджетна й дуже смачна страва для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кефір — 400 мл;

сіль — 1 ч. л.;

борошно — 600 г.

Для начинки:

картопля — 900 г (вага неочищеної);

цибуля — 2–3 шт. (≈150 г);

яйця варені — 4 шт.;

вершкове масло — на смак;

сіль — на смак.

Спосіб приготування

У глибоку миску насипати частину борошна, додати сіль і влити кефір. Замісити тісто, поступово додаючи решту борошна. Має вийти м’яке, еластичне тісто. Залишити його на 1 годину, за цей час обім'яти один раз.

Тісто для вареників. Фото: smachnenke.com.ua

Картоплю зварити до готовності, злити воду та зробити пюре. Яйця відварити, натерти на тертці.

Тісто та картопляна начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на олії з додаванням вершкового масла до м’якості. Змішати цибулю з яйцями, додати до картопляного пюре й перемішати. Посолити начинку, за бажанням додати перець.

Готові вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто поділити на частини, розкачати тонкий пласт, вирізати кружечки. У центр кожного викласти начинку, заліпити краї. Варити вареники у підсоленій воді 3–4 хвилини після спливання. Подавати зі сметаною або смаженою цибулею.

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