Картопляні вареники без яєць — тісто на кефірі та ніжна начинка, рецепт

Рецепт картопляних вареників — тісто на кефірі та без яєць
Ці домашні вареники з картоплею мають м’яке тісто без яєць і соковиту начинку з варених яєць, пюре та смаженої цибулі. Проста, бюджетна й дуже смачна страва для всієї родини.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кефір — 400 мл;
- сіль — 1 ч. л.;
- борошно — 600 г.
Для начинки:
- картопля — 900 г (вага неочищеної);
- цибуля — 2–3 шт. (≈150 г);
- яйця варені — 4 шт.;
- вершкове масло — на смак;
- сіль — на смак.
Спосіб приготування
У глибоку миску насипати частину борошна, додати сіль і влити кефір. Замісити тісто, поступово додаючи решту борошна. Має вийти м’яке, еластичне тісто. Залишити його на 1 годину, за цей час обім'яти один раз.
Картоплю зварити до готовності, злити воду та зробити пюре. Яйця відварити, натерти на тертці.
Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на олії з додаванням вершкового масла до м’якості. Змішати цибулю з яйцями, додати до картопляного пюре й перемішати. Посолити начинку, за бажанням додати перець.
Тісто поділити на частини, розкачати тонкий пласт, вирізати кружечки. У центр кожного викласти начинку, заліпити краї. Варити вареники у підсоленій воді 3–4 хвилини після спливання. Подавати зі сметаною або смаженою цибулею.
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